日本開放自由行！「1類人」先噴4500元才可去 網友崩潰
日本首相岸田文雄22日宣布，日本10月11日起開放自由行，撤銷每天的入境人數上限、開放外國觀光客自由行及重啟入境免簽證，消息曝光後，讓不少台灣國人相當開心，已經有業者推出優惠機票，許多民眾也蓄勢待發，規劃準備出國遊玩。不過，深愛日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧提醒，如果是接種高端、國藥、科興的民眾，要持有PCR陰性證明才可以入境，要特別注意，引起討論。
林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」貼文分享幾個日本開放自由行的QA，其中提到「有注射過日本認證的3劑疫苗證明者，入境不需要有PCR陰性證明，若沒有符合者，需要有出國前72小時內的PCR陰性證明」然而日本認可的疫苗種類包括（以下六種疫苗任選三劑混打皆可）：輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為兩劑），Novavax，Covaxin（印度的滅活疫苗）。
林氏璧說「是的，沒有高端，但也沒有國藥、科興，不要問我為何他們這樣規定」林氏璧也補充「小於18歲者，若有接種滿三劑，不須陰性證明書；若同行大人有接種三劑，不須陰性證明書；若同行大人未接種滿三劑，6~18歲需要陰性證明書，未滿6歲者不需要，同行大人陰性即可；若未滿18歲者單獨旅行，且沒有接種滿三劑則需要陰性證明書」。
然而消息曝光後，就有網友表示「以目前國內自費PCR的價碼3500元（急件4500元）」，但若不想PCR的話「當然好像也有註銷疫苗的做法，可是要打完整疫苗，恐怕還要補2~3劑，時間會拉得比較久一點才能去日本」讓不少想去日本玩卻打高端的民眾崩潰表示「阿娘為！我忘記我打高端了啦」、「4500好貴啊.....」、「4500等於少玩一天了」、「慘了，我是不是要去補打，高端居然沒列入」、「當初就有說有可能打高端不能去日本啊，要去就花錢PCR吧！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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