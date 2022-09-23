老公在包包塞1000塊！她甜喊「好浪漫」 下秒見紙條臉綠
「怎麼突然浪漫了？」一名女網友某天早上起床，發現老公在包包放了1000元，原以為是老公在耍浪漫，沒想到一拿起來才發現上頭還附有一張紙條，原來是老公要她幫忙繳電話費，讓她讀完紙條瞬間無言，也令眾人笑翻直呼「等老公回來就讓他跪算盤！」還有內行人教學：「錢拿著紙丟了，說只看錢沒看字！」
該名網友昨（22）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示一早醒來發現老公在包包裡放了1000元，當下還心想「咦？怎麼突然浪漫了？」沒想到一拿起來才發現前下方還夾著紙條，其實老公的目的是要她幫忙繳電話費。
只見紙條上寫著「老婆，我出門上班囉！妳自己在家要乖乖，記得可去拜拜，順便幫我去遠傳繳電話費，已經過期了，老公留」上頭夾有1000元，讓原PO看完忍不住無奈喊：「好啦零用錢平常不是一張，我安慰我自己。」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「月租費不會是999吧」、「傳訊息給他，還要再付600才會執行這些動作。現在工資很貴的」、「結果電話費2000」、「竟然只有一張！吃飯不用錢？去拜拜不用車錢？不用添油香？等老公回來就讓他跪算盤」、「女朋友出門前留下10700 ！我以為給我的！結果line我！記得繳房租！剩下200吃喝」，還有網友建議一個狠招，「錢拿著紙丟了，說只看錢沒看字」。
另外，原PO事後也貼出老公看見貼文的反應，他傳訊息表示「X！全世界都知道我叫你繳電話費，重點是你一定還沒去繳，早知道不留紙條，我下班自己處理！」並附上一個撒嬌又生氣的貼圖，可愛互動讓眾人再度笑慘。（編輯：賴禹妡）