8月餐飲營收歷史次高　經部：部分業別尚未恢復疫前水準

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在批發業方面，食品、飲料及菸草批發業年增9.0%，主因為國內旅遊聚餐增加及今年中秋節較上年提前，下游通路備貨需求動能增強。藥品及化粧品批發業年增 11.1%，是由於疫苗、快篩試劑及藥品等需求續溫。而汽機車批發業年增 6.4%，主因部分進口車到港所致。
餐飲業則由於受惠父親節聚餐商機，加上暑假期間人潮出遊、國旅補助挹注，帶動來店用餐客群增加，加以上年同月仍配合防疫規定內用降載量能，基期較低所致， 其中餐館業年增43.6%，飲料店業年增43.8%。外燴及團膳承包業年增 42.4%，則是受惠邊境管制放寬帶動空廚營收增加所致。
黃偉傑指出，零售業、餐飲業大致上已回到疫情前的水準，大概只有與邊境管制、觀光相關的業別，如免稅店、空廚等，尚未恢復完全，「若是依照原定計劃於10月13日開放國門，或許上述業別也會逐步回到疫情前的水準。」
經濟部預估，9月批發業營收年減2.2%至年增0.8%、零售業營收年增7.5%至10.5%、餐飲業營收年增28.4%至31.4%；今年第3季批發業營收預測年增0.4%至1.4%、零售業營收年增12.4%至13.4%、餐飲業營收年增47.5%至48.6%。