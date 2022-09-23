北醫睿生推X光肺部篩檢AI預測模型　行動醫療國家隊成軍

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第二、偏鄉的肺癌發生率高於其他地區，約是10萬分之60以上，如能有強大行動載具強大協助即時影像傳輸，由臨床醫師判斷影像是否需要調整重照，將可建立偏鄉精準醫療發展基石。第三、肺癌每年在全球奪走超過 170 萬人寶貴生命，放射科醫生需要在X光片影像中發現的微小惡性組織或是肺部結節，如何提升影像品質，降低影像雜訊，會是當務之急；第四、X光片檢查需要良好的影像判讀顯示器，但受限於一般影像顯示器的灰階呈現能力，細微病灶可能會被忽略，造成延誤診斷的可能風險。。
為解決醫師臨床痛點，睿生光電總經理李志聖提出三項解決方案，攜手臺北醫學大學、屏東大學、商之器、台灣大哥大進行一年半人體臨床研究與場域驗證。1.一拍三得睿生雙能（Dual Energy）低劑量新技術，影像清晰，優於傳統胸部CXR檢測：睿生光電與加拿大新創公司KA Imaging合作，設計新一代雙能X光感測器。利用軟組織與骨頭對不同能量X光吸收率的差異，透過影像重建後，可將骨頭濾除或強化骨頭部份。
且有別於傳統的雙能影像需要兩次曝光。雙能（Dual Energy）獨特專利的三層Sensor array結構，只需一次曝光，就可得到去骨的雙能影像，提供放射科醫師最佳的X光影像品質。同時因三層結構吸收更多X光光子，睿生雙能超微量X光劑量可較一般感測器有機會降低30%劑量，更安全，已取得美國食品藥物管理局 （FDA）、台灣食品藥物管理署 （TFDA）二大醫療體系認證。
2.睿生北醫打造5G行動醫療會診國家隊：為強健偏鄉行動醫療軟硬實力，北醫、睿生光電、台灣大哥大及商之器共組「行動醫療會診國家隊」，以5G連網、行動醫療顯示器，和北醫醫師進行遠距視訊會診。睿生雙能一次拍攝三張X光影像，透過台灣大哥大5G傳輸，可較4G傳輸縮短將近4倍的時間。此外， 醫療影像顯示儲傳系統大廠商之器開發的行動醫療影像伺服器，將醫師手中的iPad轉換為可攜式醫療影像顯示器及儲存系統。因其可攜式、可離線使用優勢，以及優秀灰階影像呈現能力，醫師在移動中即時接收X光影像，可與偏鄉健檢醫護、醫院值班醫師討論病情。
3.軟硬整合，睿生跨足肺癌醫學影像AI模型深度學習：睿生光電與屏東大學合作，以北醫600位患者進行收集並由醫生標記的影像，結合深度學習與機器學習技術以跨平台整合技術，提供高精確度、高整合性的智慧影像服務。目前可成功偵測到肺炎及肺結節，未來取證後即可做為醫師的輔助，減低醫師看片的負擔。
睿生光電董事長楊柱祥表示，睿生研發團隊累積二十年X光平板感測硬體製造實力，透過「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議 」補助計畫，睿生跨足AI影像學習，軟硬整合，跨域策略聯盟，建構醫院與偏鄉行動會診最佳解決方案。
北醫附醫張君照副院長指出，結合北醫大的醫療資源，朝一流全方位癌症中心邁進，此次與睿生光電打造X光肺部篩檢5G行動醫療會診國家隊，成為癌症篩檢前哨站，意義重大。經濟部工業局呂正欽副組長也說，政府以智慧顯示科技協助「偏鄉醫療平權」可說是不遺餘力，睿生光電整合行動醫療會診國家隊，以5G、AIoT、智慧顯示軟硬整合與場域主實證經驗，期待對接國際市場出海口，形塑產業新商機。