營養價值高 綠金好滋味 新市毛豆節10/1登場

台南新市被喻為毛豆的故鄉，每年的新市毛豆節是地方上的盛事，新市區農會於今（ 23 ）日下午辦理 2022 產業文化暨毛豆新品發表會，及宣傳下周到來的新市毛豆節，並

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▲新市毛豆節的代言人–毛豆寶寶，與毛豆新品一同亮相（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）

以「毛豆新風味 ~ 青春好滋味」為主題發表毛豆新系列產品。

新市區農會 2019 年開始與黑橋牌企業合作，以合格優質國產毛豆與國產豬肉結合推出的「毛豆香腸」大獲好評之後，此次更以聯名的方式推出新品「蒜味毛豆香腸」，提供消費者更多口味上的選擇。新市區農會總幹事李美嬅表示，黑橋牌為台南在地老牌香腸品牌，此次產品聯名在口感、品質及安全上有保障外，不同產界的結合更能擦出新的火花。

台南市長黃偉哲也與主廚共同烹飪及品嘗毛豆蒜味香腸，並透過主廚上菜秀進行新品展示。發表會上除了讓新包裝亮相外，也在現場準備各種毛豆商品及毛豆商品禮盒，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理讓來賓嘗鮮，讓大家「吃的健康，留住青春」。

黃偉哲表示，歡迎大家來新市參加毛豆節，毛豆是營養又美味的蔬果，富含蛋白質，是一個健康沒有負擔的食品。雖然新市毛豆長期銷售到國外，但希望國人都能品嚐到非常優質的、好的新市毛豆。歡迎大家 10 月 1 號來新市品嘗好吃好玩的新市毛豆節。

▲毛豆方便入菜，營養價值高，含豐富膳食纖維及優質蛋白質（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）