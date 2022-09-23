2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

營養價值高 綠金好滋味 新市毛豆節10/1登場

▲台南市長黃偉哲(中)與新市農會總幹事李美嬅(右二)及來賓品嘗毛豆風味餐（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
▲台南市長黃偉哲(中)與新市農會總幹事李美嬅(右二)及來賓品嘗毛豆風味餐（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-23 16:16:41

台南新市被喻為毛豆的故鄉，每年的新市毛豆節是地方上的盛事，新市區農會於今（23）日下午辦理2022產業文化暨毛豆新品發表會，及宣傳下周到來的新市毛豆節，並

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新市毛豆節的代言人–毛豆寶寶，與毛豆新品一同亮相（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
▲新市毛豆節的代言人–毛豆寶寶，與毛豆新品一同亮相（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
以「毛豆新風味~青春好滋味」為主題發表毛豆新系列產品。

 

新市區農會2019年開始與黑橋牌企業合作，以合格優質國產毛豆與國產豬肉結合推出的「毛豆香腸」大獲好評之後，此次更以聯名的方式推出新品「蒜味毛豆香腸」，提供消費者更多口味上的選擇。新市區農會總幹事李美嬅表示，黑橋牌為台南在地老牌香腸品牌，此次產品聯名在口感、品質及安全上有保障外，不同產界的結合更能擦出新的火花。


台南市長黃偉哲也與主廚共同烹飪及品嘗毛豆蒜味香腸，並透過主廚上菜秀進行新品展示。發表會上除了讓新包裝亮相外，也在現場準備各種毛豆商品及毛豆商品禮盒，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理讓來賓嘗鮮，讓大家「吃的健康，留住青春」。


黃偉哲表示，歡迎大家來新市參加毛豆節，毛豆是營養又美味的蔬果，富含蛋白質，是一個健康沒有負擔的食品。雖然新市毛豆長期銷售到國外，但希望國人都能品嚐到非常優質的、好的新市毛豆。歡迎大家101號來新市品嘗好吃好玩的新市毛豆節。

▲毛豆方便入菜，營養價值高，含豐富膳食纖維及優質蛋白質（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
▲毛豆方便入菜，營養價值高，含豐富膳食纖維及優質蛋白質（圖／記者林怡孜攝，2022,09,23）
今年毛豆節以「日本祭典」為主題，活動當天除了邀請許多單位及毛豆寶寶進行表演外，更不能錯過劍玉師小螺絲的劍玉表演及毛豆公主-一綾帶來的精采演出，也有食農教育，DIY活動及青農市集等。此外，即日起至101日止，於新市農會超市購買毛豆系列產品，即可享最大優惠，歡迎各地民眾一起來感受毛豆「綠金」健康又美味的魅力。

柬埔寨遭詐民眾返台仍困頓　盼企業提供就業機會

男自種大麻上網販售！警破門妻傻問「不是說是楓葉嗎？」

微創多通道及雙鏡聯合碎石手術 終結鹿角性結石

台南市議員攜手長照福利協會 小確幸懐舊市集關懷弱勢童

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀