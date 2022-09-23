營養價值高 綠金好滋味 新市毛豆節10/1登場

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新市區農會2019年開始與黑橋牌企業合作，以合格優質國產毛豆與國產豬肉結合推出的「毛豆香腸」大獲好評之後，此次更以聯名的方式推出新品「蒜味毛豆香腸」，提供消費者更多口味上的選擇。新市區農會總幹事李美嬅表示，黑橋牌為台南在地老牌香腸品牌，此次產品聯名在口感、品質及安全上有保障外，不同產界的結合更能擦出新的火花。
台南市長黃偉哲也與主廚共同烹飪及品嘗毛豆蒜味香腸，並透過主廚上菜秀進行新品展示。發表會上除了讓新包裝亮相外，也在現場準備各種毛豆商品及毛豆商品禮盒，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理讓來賓嘗鮮，讓大家「吃的健康，留住青春」。
黃偉哲表示，歡迎大家來新市參加毛豆節，毛豆是營養又美味的蔬果，富含蛋白質，是一個健康沒有負擔的食品。雖然新市毛豆長期銷售到國外，但希望國人都能品嚐到非常優質的、好的新市毛豆。歡迎大家10月1號來新市品嘗好吃好玩的新市毛豆節。
今年毛豆節以「日本祭典」為主題，活動當天除了邀請許多單位及毛豆寶寶進行表演外，更不能錯過劍玉師小螺絲的劍玉表演及毛豆公主-一綾帶來的精采演出，也有食農教育，DIY活動及青農市集等。此外，即日起至10月1日止，於新市農會超市購買毛豆系列產品，即可享最大優惠，歡迎各地民眾一起來感受毛豆「綠金」健康又美味的魅力。