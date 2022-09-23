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弟剛過世「都還沒下葬」！友急討死亡證明副本：借我請假

▲馬來西亞吉隆坡一名網友抱怨，他的弟弟才剛過世，竟有女性友人馬上傳訊息來索取「死亡證明副本」，才好讓自己的弟弟向學校請假。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲馬來西亞吉隆坡一名網友抱怨，他的弟弟才剛過世，竟有女性友人馬上傳訊息來索取「死亡證明副本」，才好讓自己的弟弟向學校請假。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 16:46:16

「妳對剛過世的人沒有一點尊重嗎？」馬來西亞吉隆坡一名網友抱怨，他的弟弟才剛過世，竟有女性友人馬上傳訊息來索取「死亡證明副本」，才好讓自己的弟弟向學校請假，讓他怒批「大腦在哪裡？」也讓網友看完傻眼直呼：「哇，愚蠢至極！」 

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推特用戶阿斯拉夫（Asyraff MF）近日在推特上秀出對話截圖，只見他的女性友人阿提菈（Athirah）傳來訊息，表示得知阿斯拉夫的弟弟剛過世，希望能向他索取死亡證明的副本，因為弟弟需要複印死亡證書來向學校波德申理工學院（Politeknik Port Dickson）申請緊急事假。 

▲醫院、生病、死亡、過世、住院、醫生、醫師、死亡證明、診斷書（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲阿提菈得知阿斯拉夫的弟弟剛過世，希望能向他索取死亡證明的副本，因為弟弟需要複印死亡證書來請假。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這讓阿斯拉夫忍不住怒轟，「妳有緊急狀況，為什麼要使用別人的死亡證明？大腦在哪裡？妳對剛過世的人沒有一點尊重嗎？還是妳把這邊當作診所？」更委屈透露，弟弟才剛去世，家裡都還沒收到醫院的任何通知，正在等待電話。 

阿斯拉夫也指出，阿提菈已經向他們道歉，並強調自己的行為是錯的，他也坦言，公布這則訊息，意圖並非是要給人難堪或是侮辱任何人，他只是希望大家能意識到，在牽涉到死亡這件事時，首先應該以正確的方式詢問，錯誤的方法只會傷害別人的感情。 

而此則貼文曝光後，也讓網友忍不住搖頭嘆，「哇，愚蠢至極」、「呃，行為不端是一種恥辱，應該和這樣的人斷絕關係」、「為什麼還要隱藏這個人的名字」、「無法接受這樣的朋友」、「等她過世了，我們會給很多人複印一份死亡證明，這樣大家就可以放假了」、「腦袋是用什麼做的」、「利用別人的困難是最過分的」、「別和這種人當朋友了吧」。（編輯：賴禹妡） 


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