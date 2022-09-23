弟剛過世「都還沒下葬」！友急討死亡證明副本：借我請假
「妳對剛過世的人沒有一點尊重嗎？」馬來西亞吉隆坡一名網友抱怨，他的弟弟才剛過世，竟有女性友人馬上傳訊息來索取「死亡證明副本」，才好讓自己的弟弟向學校請假，讓他怒批「大腦在哪裡？」也讓網友看完傻眼直呼：「哇，愚蠢至極！」
推特用戶阿斯拉夫（Asyraff MF）近日在推特上秀出對話截圖，只見他的女性友人阿提菈（Athirah）傳來訊息，表示得知阿斯拉夫的弟弟剛過世，希望能向他索取死亡證明的副本，因為弟弟需要複印死亡證書來向學校波德申理工學院（Politeknik Port Dickson）申請緊急事假。
這讓阿斯拉夫忍不住怒轟，「妳有緊急狀況，為什麼要使用別人的死亡證明？大腦在哪裡？妳對剛過世的人沒有一點尊重嗎？還是妳把這邊當作診所？」更委屈透露，弟弟才剛去世，家裡都還沒收到醫院的任何通知，正在等待電話。
阿斯拉夫也指出，阿提菈已經向他們道歉，並強調自己的行為是錯的，他也坦言，公布這則訊息，意圖並非是要給人難堪或是侮辱任何人，他只是希望大家能意識到，在牽涉到死亡這件事時，首先應該以正確的方式詢問，錯誤的方法只會傷害別人的感情。
而此則貼文曝光後，也讓網友忍不住搖頭嘆，「哇，愚蠢至極」、「呃，行為不端是一種恥辱，應該和這樣的人斷絕關係」、「為什麼還要隱藏這個人的名字」、「無法接受這樣的朋友」、「等她過世了，我們會給很多人複印一份死亡證明，這樣大家就可以放假了」、「腦袋是用什麼做的」、「利用別人的困難是最過分的」、「別和這種人當朋友了吧」。（編輯：賴禹妡）