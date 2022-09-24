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鬆綁邊境想衝日本！「語言不通」只能跟團？　達人喊別怕

▲日本將於10月11日取消入境人數上限、開放外國旅客自由行、短期免簽證等，讓不少台人紛紛開始規畫行程。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日本將於10月11日取消入境人數上限、開放外國旅客自由行、短期免簽證等，讓不少台人紛紛開始規畫行程。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-09-24 06:56:07

台灣入境「0+7」的政策最快預計在10月13日開始實施，再加上鄰國日本將於10月11日取消入境人數上限，各種邊境鬆綁消息，讓許多久未出國的民眾開始摩拳擦掌。就有網友好奇若「不會日文」能衝沖繩自助遊嗎？問題曝光也引起討論。

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日本將於10月11日取消入境人數上限、開放外國旅客自由行、短期免簽證等，就有一位網友在論壇PTT上發問「剛好明年想來規劃一趟畢業旅行，但我生平沒有出過國，對於登機流程完全沒有概念，而且日文程度為0，想請問各位去過日本的鄉民，在上述條件之下有辦法去自由行嗎？還是建議跟團比較好？」

疑慮曝光後，立刻有不少過來人回應「沖繩開發的蠻觀光的，不少店都有中文」、「2017年有去東京自助旅行，說真的只要會一點英文連訂房都不是問題」、「日本的自助行難易度對台灣人來說應該是幼幼班等級，搭機時注意一些事項就好了」、「幾年前去京都覺得只會說中文應該都可以活」。

▲疫後日本的遊客減少，平日上午的澀谷，購物遊客寥寥無幾。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.16）
▲疫後日本的遊客減少，平日上午的澀谷，購物遊客寥寥無幾。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.16）
另外也有達人解答「完全可以，網上的攻略太多了，幾個熱門地點員工也多少懂一點中文，再不行比手畫腳也是自由行的樂趣之一」、「沖繩比較適合會自駕的人去」、「我會日文但基本上根本不太會有需要用到的時候甚至連開口跟日本人對話的時候都很少，觀光客可以到的地方，基本都有人可以對應外語」。（編輯：潘毅）

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