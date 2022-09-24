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外送員餐期等超久也不生氣！美女店員「火辣熱舞」畫面曝

▲有外送員在餐期接到一張等超久的訂單卻不生氣，而美女店員「熱舞」畫面曝光立刻讓同行全懂了。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）
▲有外送員在餐期接到一張等超久的訂單卻不生氣，而美女店員「熱舞」畫面曝光立刻讓同行全懂了。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）

編輯中心/綜合報導

2022-09-24 07:29:352022-09-24 07:30:18

對於外送員來說，每一個餐期都能接到較多訂單，這段時間也顯得相對寶貴。不過就有外送員在餐期接到一張等超久的訂單卻不生氣，而美女店員「火辣熱舞」畫面曝光立刻讓同行全懂了。

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一名外送員在臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》發文提到，在餐期接到一張美式餐廳的訂單，到場後發現需要等待一段時間，恰巧現場遇到店員熱舞的表演時間，隨後也在等餐的同時順便欣賞。

▲恰巧遇餐期，前面幾位外送員紛紛棄單，最終原PO幸運在現場目睹店員熱舞，還爽入手高薪。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）
▲恰巧遇餐期，前面幾位外送員紛紛棄單，最終原PO幸運在現場目睹店員熱舞，還爽入手高薪。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）
最後原PO表示一共等了15分鐘左右，此單距離3.7公里能入帳255元，讓他不禁喊「這個價錢餐期等15分鐘我覺得很可以啊 ，為什麼我後座女友在不爽」。另有過來人補充「因為這家要等，這是不斷被棄單後的價錢」。

不少同行紛紛笑稱「我怎麼遇不到，還可以這樣邊欣賞，邊等餐，100萬個願意」、「Hooters慶城，也取過幾次，但是可能去的時間沒有表演」、「等等到，這也太香了吧」、「Hooters真的超讚的，光那個短褲香爆」。

▲美式餐廳Hooters進駐遠百竹北，開幕推出美女大姊姊陪玩「親子遊戲」，幫父母帶小孩，在網路上掀起熱論，讓竹科爸爸暴動，還有老公開玩笑留言「要去借小孩」。（圖／Hooters提供）
▲Hooters美式餐廳已經有25年歷史，目前全台擁有三家分店，每天固定3個時段會有Hooters Girl表演，美女店員們會奔放展開花式呼拉圈表演，並與客人互動，更成為一大特色。（圖／Hooters提供）
據了解Hooters美式餐廳已經有25年歷史，目前全台擁有三家分店，每天固定3個時段會有Hooters Girl表演，美女店員們會奔放展開花式呼拉圈表演，並與客人互動，更成為一大特色，相當受到歡迎。（編輯：潘毅）


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