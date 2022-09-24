23歲男星「背後槍殺母」判決出爐！親姊哽咽：好怕他出獄
以童星出道的23歲加拿大演員萊恩•格蘭瑟姆（Ryan Grantham），曾參演過「小屁孩日記」、「河谷鎮」等作品，但2020年卻傳出他趁母親不注意時，從背後朝其後腦開槍射殺，本月22日法院判處他終身監禁，且14年內不得假釋。
據外媒報導，2020年3月31日，萊恩趁著母親在彈鋼琴時，對著她的後腦勺開槍射殺，在家中睡了一晚後，隔天隨即開車離去；由於萊恩的姊姊長時間聯繫不上媽媽，因此於同年4/1到家中查看，豈料卻見到母親已成冰冷遺體。
萊恩落網後坦承，這起事件預謀已久，之前還曾「彩排過」，而警方也在屋中發現格蘭瑟姆的自白影片，案經審理，法官依二級謀殺罪，判處他終身監禁，且14年內不得假釋，對此，萊恩的姐姐則難以接受，並透露自己和阿姨現在都很害怕萊恩「假釋出獄」的那天到來。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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