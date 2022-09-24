表妹在家隔離「老公沒回房」！孕妻下樓目睹沙發激戰崩潰

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原PO雖然傻眼，但還是乾脆取消治療課，帶著女兒和老公一同南下，不過老公的態度卻有些奇怪，不但頻頻要她別跟，開下去台南時還時速飆到140公里，「鑽來鑽去不顧孕婦和兩個小孩的危險⋯這種行為更讓我懷疑，先生是不是跟表妹有『不尋常』關係」。
原PO透露，到了台南之後，老公看到表妹的態度更是變得異常溫柔，說「不用怕傳染給我們沒關係，我們前陣子有確診過了，有無敵星星沒事的」，回桃園也是一路平穩慢慢開，讓她怒喊：「跟一開始差太多，我們的命不是命，表妹的才是？」
到家裡之後，老公要原PO先把孩子帶上樓哄睡，他要先幫表妹整理房間，不過原PO卻遲遲等不到老公上樓，好奇去查看，竟看到驚人一幕，「一開門有呻吟聲，映入眼簾的是真槍實彈的A片情節，X！女上男下在我新買的沙發上，發生不可思議的亂倫情節」。
原PO眼看老公和表妹用棉被遮著全裸的身軀，氣得回房打給婆婆，老公卻不斷阻止，最後才坦承是因為之前要幫表妹處理男友劈腿的事，在表妹心情低落的狀況下，自然而然發生的關係，第二次性行為則發生在表妹的租屋處，
最後，公婆還是知道了一切，但好險兩人非常理智，對這件事感到痛心，更心疼原PO這個媳婦，老公在一旁瘋狂道歉，不希望離婚，非常擔心孩子沒有完整的家，表妹則完全默不吭聲，全程都一副委屈模樣，灑狗血劇情讓原PO崩潰直呼：「真的不知道怎麼做⋯我辛苦懷孕，你卻在那邊爽，那個畫面每當進家門都會想到，我該如何跟你生活在一起？」
貼文曝光後，不少網友怒批「超噁，拜託拿錢離婚」、「真的是婊妹」、「看Dcard總是能讓我三觀毀滅」、「我以為原PO會直接偷拍然後傳到家族群組，直接讓他們不用做人」，也有許多人質疑是創作人，對此原PO則反駁，此事都是真實發生，她也希望是假的，目前已正在處理。（編輯：賴禹妡）