想煮出網咖級泡麵！他在家狂失敗 眾曝美味關鍵：是鍋子
雖然泡麵曾是月底糧食的代表，不過不同的烹煮方式卻能讓泡麵的美味程度直接升級，就有一名網友在家試著用鍋子煮出網咖味道的泡麵，卻怎麼做都失敗，讓他發文求助問「要如何煮出網咖味的排骨雞麵？」貼文一出，立即引起熱議，有許多人指出關鍵在於鍋子。
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「要如何煮出網咖味的排骨雞麵？」為題，表示他在家想學網咖一樣用鍋子煮泡麵，但一樣是加蛋、貢丸、魚板及蔥，吃起來卻跟用泡的味道沒兩樣，讓他困擾求助：「一樣的排骨雞麵是要怎麼做出網咖味啊？雖然無法形容，但他的就是比較好吃。」
貼文一出，網友們紛紛留言，「水量只要一半，這是重點你試試看」、「一定要打蛋、加貢丸」、「加糖，認真」、「要用大火，網咖為了省時間火開很大，試試」、「網咖的，都會再加點調味料」、「水少火大就會麵軟夠鹹了」、「水滾了才能加麵，要遵守三分鐘原則，粉料要三分鐘一到馬上放」。
不過，多數網友都指出是鍋子的問題，「鍋子別洗啊」、「整天鍋子都不洗，煮個十幾二十種泡麵就像了」、「鍋子不能洗啊」、「關鍵在鍋子不能洗，陳年老鍋，累積下來的味道才夠濃郁好吃」、「老罈滷味的概念，你的鍋子太新太乾淨了」、「鍋子絕對不能洗，陳年老鍋的鑊氣」、「鍋子不要洗，認真」、「老鍋法」、「網咖都是用煮鍋燒意麵的鍋子，試試看」、「先養鍋啊」、「人家網咖有在養鍋的」。（編輯：賴禹妡）