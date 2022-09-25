劉芯彤「全裸泡湯照」遭尪傳錯群組！股溝無碼失守被看光
美女主播劉芯彤擁有姣好身材以及外型，絕佳氣質加上流利的口條，深受觀眾喜愛，也經常在社群分享工作點滴與粉絲互動，相當親民。近日，她透露自己請老公拍攝全裸泡湯的照片，沒想到老公竟然誤傳到別的「群組」上，且還是沒有馬賽克版本，讓她又氣又覺得好笑，引起討論。
劉芯彤24日再臉書粉專上分享一張泡湯照，照片中，她趴在浴缸望著窗外看，背部露出大面積雪白的肌膚，一路向下延伸露出股溝，只在下身畫上一顆白色愛心當馬賽克，並透露該張照片是請老公「火星人」幫忙拍攝。
不過尷尬的是，劉芯彤請老公拍完照之後傳給她，但卻怎麼樣都等不到，過了五分鐘之後詢問老公，這才發現，老公不小心把照片傳到別的群組去，且傳錯群組的照片是沒有「愛心馬賽克」的，這讓劉芯彤傻眼的說「我的股溝失守了！」
貼文一出，網友紛紛回問「所以我想問那傳錯哪個群組啊哈哈哈哈」、「希望只是親戚群組......」、「這下應該有眼睛保養品的團購要找火星人了XD」、「這照片很隱私，除非本人想給其他人看，是不是要把手機字放大一點啦！」、「現在入群還來得及嗎？」而劉芯彤也幽默調侃老公有眼花之外，表示「誤傳的只是朋友的群組」。（編輯：張嘉哲）