台灣「真賽車教父」現身！征戰30年網推爆　奪獎紀錄驚人

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貼文一出，不少網友紛紛回應「懂的人就會懂啊，陳俊杉的地位根本不需要別人評論了」、「之前常在汽車雜誌看到的台灣車神」、「懂的人真的不多，當時他們團隊參加利曼賽時我超感動的」、「真正的賽車教父，實至名歸」、「可以查一下，能征戰到國際24利曼賽事的車手，都是非常鬼的」、「只能說賽車界不了解的，就不知道格局有多大，陳俊杉才是真的台灣賽車教父」。
不過，也有網友出面緩頰表示「賽車教父也可以有很多個啊，只要你夠有實力，對台灣有貢獻都可以吧」、「賽車教父又不只可以有一個，現在不也是女神滿街跑嗎，兩個人做的事情不一樣而已」。
而事實上，陳俊杉在賽車界的地位可以說是相當高，他在1988年成立了AAI車隊，從1989年開始帶領團隊四處參加國際房車比賽，屢屢成為國際賽事常勝軍，其中在2011年拿到亞洲房車錦標賽年度冠軍之後，2012年轉戰更高等級的GT賽事，並在2014年拿下Asian Le Mans Series亞洲利曼系列賽年度車手冠軍，同時也取得2015年法國24h Le Mans大賽參賽權，成為第一位取得此項世界頂級賽事的台灣車手，相當不容易。
不僅如此，陳俊杉在2015至2016年的亞洲利曼系列賽中，獲得大會頒發年度最佳車隊，因而連續二年獲邀參加24小時利曼大賽參賽權，2017至2018年賽季則再度拿下亞洲利曼車隊冠軍的殊榮，截至目前為止，陳俊杉帶領車隊已經征戰超過30個年頭，堪稱他是台灣賽車教父可以說是實至名歸。（編輯：張嘉哲）