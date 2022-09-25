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身高跟小孩一樣！「巨大壁虎」臉貼窗想闖入　40秒片嚇壞

▲美國佛羅里達州的奧蘭多市一名民眾，近日突然發現客廳窗戶外有一隻「巨大的壁虎」，站立起來身高與小孩一樣。（圖/Joycelyn Penson臉書）
▲美國佛羅里達州的奧蘭多市一名民眾，近日突然發現客廳窗戶外有一隻「巨大的壁虎」，站立起來身高與小孩一樣。（圖/Joycelyn Penson臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 08:33:39

美國佛羅里達州的奧蘭多市一名民眾，近日突然發現客廳窗戶外有一隻「巨大的壁虎」，整隻站立起來身高竟然跟一個小孩的身高差不多，趴窗想要推開的畫面讓她相當害怕，其經過被錄下在網路上瘋傳，引起不少人討論直呼「真是太可怕了....」、「不敢想像有這種生物，真是非常可怕」。

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綜合外媒報導，一名奧蘭多市的居民某天突然在家中窗外發現一隻巨大的「壁虎」，而且整隻還站起來，甚至還想要推開窗戶闖入，不斷地敲打著窗戶，讓屋主嚇壞，一邊錄下過程，一邊害怕牠真的打開窗戶闖入，直言「這對我來說就像是哥吉拉一樣」。

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▲該巨大的生物還不斷地想要打開窗戶闖入，讓屋主相當害怕。（圖/Joycelyn Penson臉書）
不過，也有網友發現這是一種名為「薩凡納巨蜥（又名草原巨蜥）」的蜥蜴種類，原產於南美洲與撒哈拉沙漠以南的非洲，當地專家提到，這種動物有可能原本有人飼養，但放生或跑掉到野外後，就成為這樣巨大的生物，不是佛羅里達州的原生物種。

而屋主錄製的40秒影片也在社群上瘋傳，不少網友紛紛嚇壞「如果是我，我一定是瘋狂尖叫到底」、「牠就算沒有進到你家.....也在外面爬來爬去啊，太可怕了」、「我會一個禮拜不出門，太可怕了」、「我感到有點嘔吐的感覺」、「天啊！站起來真的與小孩一樣高！好恐怖啊」、「我不行了！請不要再讓我看到這影片」。（編輯：張嘉哲）


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