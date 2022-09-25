王心凌13年後重逢汪東城！遭爆料突喊「台式口頭禪」笑翻
藝人王心凌因為參加陸綜《乘風破浪》人氣爆紅，甚至在最後也真的奪下冠軍，讓她代言、新節目邀約不斷。然而近日她在節目《星星的約定》中和10多年未見的汪東城重聚，兩人依舊能夠暢聊，一起回味當年合作過的作品，有趣的是過程中王心凌還脫口講出「台式口頭禪」，讓不少網友笑翻。
王心凌在《星星的約定》中擔任常駐嘉賓，這次遇到的夥伴是10多年沒見過面的汪東城，兩人自2009年拍完《桃花小妹》後就未同台，不過雖然已經十幾年沒有見面，兩人都覺得對方沒有太多改變，且談話之間也沒有太過生疏，並且一起回憶過去合作的有趣場面。
汪東城提到，表示13年前第一次看到王心凌的時候嚇到，因為王心凌給人形象是甜美可愛，外型嬌小的女生，不過她卻開著「一台超大的休旅車」，後面載著經紀人、化妝師等所有團隊的人，讓汪東城直呼「這也太霸氣了吧！所以那一瞬間她在劇組裡地位就起來了！直接被叫『姐』」。
王心凌聽完汪東城一席話之後，忍不住大喊「屁！亂講的啦」，你來我往的鬥嘴，讓在場來賓也被逗樂。影片曝光後，不少台灣網友也忍不住笑出來表示「王心凌那台休旅車是真的很大台XD」、「超好笑，王心凌的休旅車大台到真的很不符合跟她的氣質」、「哈哈哈哈！『屁』是民國65~75年次的台灣人必備的標準口頭禪」、「可見心凌真的很放鬆，真把大家當好朋友，都忘了在錄影XD」。（編輯：張嘉哲）