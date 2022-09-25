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《放進去一下下就好》神曲爆紅！律師曝「對人亂唱後果」

▲巴大雄新歌《可不可以放進去一下下就好》MV已經突破兩百萬點閱。（圖／東南美娛樂提供）
▲巴大雄新歌《可不可以放進去一下下就好》MV已經突破兩百萬點閱。（圖／東南美娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 09:14:35

原住民歌手巴大雄近日發布最新單曲《可不可以放進去一下下就好》，由於歌詞相當有趣，且情歌天后A-Lin還客串演出，發行才五天就突破200萬點閱，相當火紅。不過，律師呂秋遠就指出，這首歌如果只是博君一笑確實很有創意，但隨便對著人家唱，可能會有嚴重後果！

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呂秋遠在臉書指出，《可不可以放進去一下下就好》引起許多人的注目，甚至有人認為是「神曲」，但也有人認為，這首歌其實有嚴重的性別平等議題，我自己聽了歌曲並且看了畫面以後，基於職業病，立刻的想法就是「性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、跟蹤騷擾防治法」。

▲巴大雄經紀公司表示，新歌《可不可以放進去一下下就好》MV女主角只是隔壁部落的美眉。（圖／翻攝自《可不可以放進去一下下就好》YouTube）
▲巴大雄新歌《可不可以放進去一下下就好》MV女主角還找來A-Lin客串演出。（圖／翻攝東南美娛樂YouTube）
呂秋遠提到，在許多人眼裡，其實這首歌並沒有「衛道人士」所想的這麼嚴重，不過就是一首好笑的創作，這麼認真幹什麼？畫面「古樸」、旋律「有趣」、歌詞「低俗」，這三個要素融合在一起，讓整首歌盤旋在腦海裡，揮之不去，況且，真要認真，很多地下樂團的創作歌詞也很血腥暴力色情，難道都要禁止嗎？說好的言論自由到哪裡去了？

呂秋遠強調，也許這對多數人來說沒有什麼，只是，如果有人真的覺得被冒犯，也請不要苛責這些人（包括我），甚至認為他們是強調性別平等過了頭的無聊人士。因為，在性侵害的實務工作裡，真的會遇到說「可不可以放進去一下下就好」的人，而且這首歌如果只是博君一笑，確實很有創意，但是，隨便對著人家唱，可能會有性騷擾防治法的問題，別在同事聚會裡，想唱就唱，律師費很貴的。

呂秋遠最後提醒，各部會的小編，可不可以不要拿這個梗開玩笑，跟上時事很好，但是對於性侵害的被害人來說，這真的很傷。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
呂秋遠律師全文


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