《放進去一下下就好》神曲爆紅！律師曝「對人亂唱後果」

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呂秋遠提到，在許多人眼裡，其實這首歌並沒有「衛道人士」所想的這麼嚴重，不過就是一首好笑的創作，這麼認真幹什麼？畫面「古樸」、旋律「有趣」、歌詞「低俗」，這三個要素融合在一起，讓整首歌盤旋在腦海裡，揮之不去，況且，真要認真，很多地下樂團的創作歌詞也很血腥暴力色情，難道都要禁止嗎？說好的言論自由到哪裡去了？
呂秋遠強調，也許這對多數人來說沒有什麼，只是，如果有人真的覺得被冒犯，也請不要苛責這些人（包括我），甚至認為他們是強調性別平等過了頭的無聊人士。因為，在性侵害的實務工作裡，真的會遇到說「可不可以放進去一下下就好」的人，而且這首歌如果只是博君一笑，確實很有創意，但是，隨便對著人家唱，可能會有性騷擾防治法的問題，別在同事聚會裡，想唱就唱，律師費很貴的。
呂秋遠最後提醒，各部會的小編，可不可以不要拿這個梗開玩笑，跟上時事很好，但是對於性侵害的被害人來說，這真的很傷。（編輯：張嘉哲）
呂秋遠律師全文
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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