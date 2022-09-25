「兒童界蔡依林」選里長被抹黑！貼海報遭擋 她高EQ回應
政界開始年輕化！這次九合一大選不只許多年輕人宣布參選，也有不少藝人投入選戰。有「兒童界蔡依林」的女星達伶（施岱伶）近日也宣布參選新北市三重區過田里里長，即便一宣布參選就遭到對手抹黑，但達伶依舊堅持走出自己的參選之路，日前團隊發起的募資平台更是3天就達標，現在已經超過120%，讓不少粉絲都暖心給予鼓勵。
據了解，35歲參選的女星達伶，本身自己家族沒有政治背景，沒有派系也沒有顏色，就想從基層鄰里開始，為需要的人做點事，不過卻在宣布參選之後遭到對手抹黑，被爆料是「某議員派來的」也有人質疑「年輕又是藝人的她是否真的能為民謀福利？」甚至傳出想要在里內「張貼宣傳海報都被阻擋」。
不過這些事情並未打擊達伶，她表示「與其花時間在辯護，倒不如把時間用在讓更多人了解我想為過田里做的事」達伶也提出幾大政見，包括里民健康面、公益類、學習面等等，表示自己多次請教家族長輩給予建議，獲得不少讚賞，尤其是貼近每個年齡層的需求及福利，讓長輩直言「當選後這四年有得忙了！」
談及自己為何選擇從政，達伶透露「契機是在於在擔任公視外景節目主持人期間，跑遍台灣大小鄰里，感受到許多地方在里長的規劃下，發展出里的特色，於是從那時就在心中埋下想為自己生長的地方服務的念頭，並期盼以自身幕前幕後的經驗、累積的人脈資源，為過田里發展出新的可能」而她的團隊日前發起的募資平台活動，短短三天就達標，目前過了五天更是已經達到120%目標，力拼當選，也獲得不少粉絲大讚「加油！年輕一代參政給予支持」、「達伶加油啊！台灣未來交給你們這些年輕人了！」（編輯：張嘉哲）