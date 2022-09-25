台灣超商有多狂？「三國戰場路口」曝光 萬人朝聖讚爽翻
便利超商因為24小時的特性，加上販售商品可以說是相當齊全，因此成為台灣民眾不可或缺的店家之一，更別說台灣的超商密度更是全球第二，僅輸給南韓、高於日本。而台灣超商到底有多狂？近日，就有網友貼出自己經過住家附近一個路口時，發現同個路口竟然有三間不同的超商，貼文掀起廣大迴響。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我家巷口分三國，一年四季不休」只見貼出的照片，一個看似平凡的路口，右下角有一間萊爾富；右上角有一間全家；左上角則有一間7-11，雖然販售的商品與服務有所差異，但一個路口擁有三間不同品牌的超商，實在有點太多，也讓該網友笑稱這是「三國鼎立」的情況。
貼文曝光後，吸引1.5萬人狂讚表示「住在這附近的人會不會太幸福？想去哪間就去哪間欸！」、「其實講實在這真的很方便欸，三個願望一次滿足」、「買咖啡去全家，買熟食去7-11，領貨去萊爾富，完全解決了日常欸.....很幸福」、「這太爽了吧，哪裡的啊？」、「網拍領貨絕佳社區！完全是太爽」、「住在這裡感覺很幸福」、「最妙的是，一年之內達成如此成就，附近住戶簡直方便度大提升」、「真的太爽了吧，常常要去全家買霜淇淋都走好遠」。
而也有住在附近的網友跳出表示「三重仁義街啊，那條路不只那個路口這樣.....整條路十幾間超商」、「三重仁義街無誤，每天經過都無感了，但確實方便」、「三重仁義街沒錯！真的是三國鼎立的樣子，另一個角落如果再開OK就絕了」；另外也有網友分享自己居住的縣市也有類似場景，只不過是以平面的模式，同樣是萊爾富、全家、7-11全部接著開，顯見台灣超商密度實在高到非常嚇人。（編輯：張嘉哲）