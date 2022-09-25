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她7月大就被遺棄！生母老了竟「提告討錢」　結局超無助

▲有位女網友崩潰控訴，自己剛出生就被親生母親拋棄，未料她長大後，對方竟還現身「提告討錢」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有位女網友崩潰控訴，自己剛出生就被親生母親拋棄，未料她長大後，對方竟還現身「提告討錢」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 17:53:22

父母養育孩子長大、孩子照顧年邁父母，這兩件事情對於多數人來說都合乎常理。不過就有位女網友崩潰控訴，自己剛出生就被親生母親拋棄，未料她長大後，對方竟還現身「提告討錢」，超無助的結局曝光更是點燃各路網友怒火。

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一位女網友在臉書《匿名公社》上訴苦，自己剛出生7個月時，媽媽就拋棄家庭，因此她是由爺爺、爸爸、姑姑和叔叔悉心帶大。不料原PO長大結婚成家還有了兩個孩子後，拋家棄子的親媽此時卻突現身，開口就要討生活費每個月1萬，甚至還直接一狀告上法院。

法庭審理時，這位拋家棄子的媽媽不斷訴說著自己有多可憐，領殘障手冊、沒工作，才會要求女兒支付每月一萬生活費。

▲原PO訴說無助的遭遇。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲原PO訴說無助的遭遇。（圖／翻攝《匿名公社》）
原PO在被告席看著這一切，內心開始吶喊「我就想問問：我學走路的時候，妳在哪？我學騎腳踏車的時候，誰教我？我上幼稚園的時候，誰牽著我的手？我上小學的時候，誰幫我帶便當？我放學回家，誰幫我煮晚餐？我國中的時候，誰幫我簽聯絡簿？我大學畢業典禮，有誰參加？我結婚見家長，誰代表？我生小孩，誰幫我做月子？法庭上，我訴說了我的童年我就是沒勇氣，問妳有沒有愛過我」。

然而官司就這樣打了5年，近期原PO收到社會局來函，媽媽接受了政府安置，安置費云云，又收到政府公文，每個月要原PO支付一萬多生活費。這讓她相當無助且崩潰吶喊「如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的！我會幫你風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的」。

▲近日有女網友表示，她婆婆最會無中生有，一直以來她都是聽聽而已不會發聲，怎料，婆婆最近竟批評她的雙親，讓她氣得直呼「踩到我的底線」，從此不再理會婆婆。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲原PO媽媽未盡扶養義務，老了卻回頭控告她，要求她支付生活費。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
不少網友目睹詳細過程後，紛紛不捨回應「什麼責任都沒付就要找兒女討債」、「跟我的遭遇相似，三年前法官最後判決我跟我妹妹對我們的生母完全免除扶養」、「又是一個年輕時沒有責任感，老了才來用親情綁架的父母」、「我也試過了，就算你有辦法證明，頂多也只能減輕無法免除扶養義務」。（編輯：潘毅）

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