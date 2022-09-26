台南Josh約會啦啦隊女神！情侶鏡頭被播出 2人尷尬擋臉
網紅「台南Josh」6月和家暴前妻Amber離婚，恢復單身，不少粉絲都希望他未來能遇到更好的人！然而日前IG合體T1台鋼獵鷹的啦啦隊《Wings Girls》成員梔梔拍片，被指出兩人疑似在一起，但當時台南Josh在臉書否認「我們只是合作拍東西啦！」沒想到，25日晚間在台南球場上，轉播單位卻拍到台南Josh約會梔梔一起看球，刻意停留許久，兩人尷尬的拿起手機瘋狂擋臉，笑翻不少網友。
台南球場25日是由味全龍大戰統一獅的賽事，然而只見轉播的畫面當中，鏡頭突然轉向觀眾席，近距離捕捉到台南Josh和梔梔並肩坐在座位上，女方見到被鏡頭拍到，立刻拿起手機擋臉，而台南Josh則是面露微笑但又帶有一絲絲尷尬的看著鏡頭，最後也拿起手機擋臉反拍攝影機。
而有趣的事，不僅「情侶畫面」被播出，球評和賽評也不忘虧兩人，開玩笑用雙關語表示「你『梔』道她是誰嗎？國師旁邊這一位小姐應該很多人都『梔』道！你『梔』我『梔』，好幸福喔！」
影片曝光後，不少網友紛紛給予祝福表示「好了啦！就已經梔道了是要藏多久」、「我一定是梔持國師的啊」、「這個不挺國師不行，梔持公開戀情」、「你好自為梔！最好自己找時間公開啦哈哈哈」、「這應該是全天下都已經梔道的故事！」、「好啦認真！真心希望Josh找到幸福啦！架梔夫妻檔嗨起來啦！」（編輯：張嘉哲）