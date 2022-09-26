中間車主是狠角色！左右車默契「加裝警語牌」 苦主秒懂
許多人不想把車子停在路邊，因其路過的人車繁雜，經常造成車子無端的損傷，會將愛車停在停車場內，但停車場內恐怕也是危機重重！近日一名網友貼出某個停車場的照片，表示中間格178號肯定是個狠角色，其該格左右兩側雖都有停車，不過卻都不約而同加裝防撞板，甚至留言提醒178號格的車主「開車門小心」貼文引發廣大迴響。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這是碰了多少次！受了多少傷？」只見貼出的照片，可以看見178號的車格沒有停車，地板上則寫著「私家車位，請勿佔有」，然而值得一提的是，該178號車格兩旁皆有停車，然而車門也都貼有「防撞板」的裝置。
仔細一看右邊的車子還在防撞板上面寫著「開門注意」、「又刮花隔壁的車」、「坐車人，請在外面上下車在進出」；而左邊的車子則沒寫字，但整整掛上了9塊綠色的巧拼，顯然中間178號的車主後座乘客開門「相當不客氣」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「中間車主的乘客到底要多暴力啊＝＝左右同時貼，這個開門力度」、「開門沒在看啊，一堆這種人」、「中間的後座家人感覺是小孩吧」；而也有不少苦主表示「我是副駕駛被刮到亂七八糟＝＝隔壁駕駛不知道門要開多大才出得來欸.....」、「我車子側邊的傷都是這樣來的，手扶門邊開好像很難」、「我的駕駛側車門也是，隔壁車的老婆有一次開門撞到就被我逮個正著，氣死我了」、「拜託大家養成開門慢慢開的習慣好嗎？到底多急啊！」（編輯：張嘉哲）