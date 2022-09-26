爸媽「Google搜尋紀錄」太殘酷！兒意外抓包 秒崩潰痛哭
對於父母來說，總是希望自己教育出來的小孩在長大成人之後能夠獨當一面，找到屬於自己的志向好好發展。不過，近日一名日本網友在推特發文指出，他無意間使用父母的電腦發現，父母在Google搜尋引擎上找尋「小孩教育失敗」、「大學生兒子是尼特族」等字眼，讓他瞬間崩潰大哭，引起廣大熱議。
一名推特男網友＠nazenarabamotu本月13日貼出一張Google的搜尋紀錄圖片，寫下「看著父母電腦上的搜尋紀錄，我現在哭了」，只見電腦中的紀錄，其關鍵字包括「小孩教育失敗」、「如何教育孩子」、「大學生兒子無業」、「大學生兒子是尼特族（啃老族）」等等。
貼文曝光後，吸引超過16萬人按讚並留言「你該覺得幸福了！至少你的父母親沒放棄你」、「這條推文，讓我不敢使用父母的電腦」、「如果你發現父母對你有這個疑慮，你應該從自己開始改變起」、「不要再當尼特族了吧！趕緊做好自己該做的事情，別再讓父母擔心」、「請堅強地生活下去」。
然而，也有網友發現，該推特原貼文者是「早稻田大學理工科畢業生」，學歷其實相當不錯，但卻在家當啃老族讓不少網友都相當不解，甚至也有人發現該推特原貼文者雖然追蹤不少帳號，卻只有一個好友，顯然社交的問題也存在著，讓不少人直言「別再讓父母擔心了，走出戶外吧！」、「成天關在家裡啃老有什麼意義呢？走出戶外吧！」（編輯：張嘉哲）