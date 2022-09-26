買完房見「裝潢報價單」喊心痛！內行人曝神招：只花5萬
台灣房價居高不下，能夠擁有屬於自己的一棟房子，儼然已成為許多年輕人的夢想。且買房要負擔的不僅僅是房子本身的金額，各種裝潢開支以及周邊花銷也是筆龐大的費用。就有網友直呼，「買完房子看裝潢報價表又是一個痛苦！」釣出不少內行人分享裝修心得，引發熱議。
有網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文，表示「買完房子看裝潢報價表又是一個痛苦！」不禁詢問大家「應該咬牙做木作，還是用系統家具就好？系統家具可以做到頂嗎？天花板有必要做？」原PO透露自己猶豫不決是該省下2、30萬的裝修費「將就一下」，或者該「大失血一次做到好？」
文章一出掀起討論，認為不必花太多錢在裝潢上的網友紛紛在底下留言回覆說「我買新成屋，裝潢只花5萬，個人覺得裝潢不需要太多」、「沒裝潢，傢俱買現成的」、「最近剛好在裝潢，前陣子比較後的想法是，除非你自己有想法或有圖，可以找木工來做，也許是有認識的價位跟系統櫃差不多但用料比較好，如果沒有就讓系統櫃幫你想吧」、「其實現在系統櫃都做得很好，價錢也很親民」、「不要花太多錢在裝潢，沒啥用處」。
另外也有人認為千萬不能將就，「所有東西請一次到位，忍痛做下去，千萬不要有將就一下的心態，到時候成品自己看了不是很喜歡，那心態就不愉快」、「現在房子很小，收納系統最好一次到位，才不會覺得亂」、「只要房子是自己的，住很久用很久，何必將就」、「都已經咬牙買房了，還要整天看建商貼的超醜的咖啡色踢腳板」。（編輯：倪浩軒）