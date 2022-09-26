雲端發票開獎他喊賺爆了！眾揭「隱藏真相」：欣賞財政部
統一發票每兩個月開獎一次，成為許多人一夕致富的機會，偶爾中幾千幾百元也是生活中不可或缺的小確幸，而昨（25）日睽違兩個月已久的最新一期發票對獎號碼出爐，讓不少人趕緊拿出手邊的發票對號碼，盼財神爺能夠來敲敲門。然而就有網友對完自己的雲端發票之後開心直呼「真的賺到了！」貼文引發熱議。
統一發票在昨天開獎之後，不少人都開始對獎，不少網友在臉書社團「爆廢公社」、「爆廢公社公開版」發文指出「哇！這次雲端發票中了五張欸太賺了吧？」、「第一次用雲端發票就中獎！果然都市傳說是真的，紙本都沒在中」、「雲端發票真的要用！雲端在手！希望無窮啦！又中500了」。
貼文也吸引不少對完獎的網友表示「自從取消六獎增開之後，雲端發票越來越會中，超爽」、「我也是中500啦！不無小補」、「連續三期中一千了啦！爽爆」、「中500+1！超開心」、「我是沒有中500，但是也有中兩張200的啦哈哈」、「取消六獎新增雲端獎之後，我每期都中500好開心，財政部這招我欣賞」；不過也有不少網友表示「沒中哭哭！下次再努力」、「雲端沒中+1中個發票怎麼那麼難」。
而事實上，過去在統一發票開獎時，都會有一個「增開六獎」的部分，不過從今年1-2月期發票起，就已經取消這個增開六獎，並且將此經費增加到雲端發票專屬五百元獎項中，每一期從100萬組加碼到165萬組，因此確實吸引不少人申請雲端發票使用，中獎機率也提高不少喔！也難怪這麼多網友今年每一期發票都狂中500元專屬獎，讓生活多了點小確幸！還沒有用雲端發票的民眾，趕快通知親友加入提高中獎率的行列吧！」（編輯：張嘉哲）