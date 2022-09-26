藏壽司9款海味登場！蝦貝堆成山 加贈櫻桃小丸子收納袋
食慾之秋，迴轉壽司秋季美味大戰也開打，藏壽司全新限定「海味收穫祭」不只回歸饕客最愛的「豪華三鮮」，還打造「贅澤鮮蝦海鮮塔」、「盛的滿滿貝柱握壽司」將鮮蝦、鮭魚卵、貝柱通通堆成山，讓人看了食指大動。甫推出就受到熱烈歡迎的櫻桃小玩子好禮，再度加碼全台店鋪滿額贈活動，超可愛的櫻桃小丸子輕巧摺疊收納袋，療癒又實用。壽司郎則再掀「鮭魚之亂」！將於9/28推出最新「洄鮭初心」期間限定6款鮭魚美味，大方祭出破盤價鮭魚「3貫40元」；還有名為「鮭山島」的浮誇壽司，一次吃下滿滿一座鮭魚山及鮭魚卵。
藏壽司全新限定「海味收穫祭」，9/30～10/6限定七天開吃6款美味，不只回歸饕客最愛的「豪華三鮮」，還打造「贅澤鮮蝦海鮮塔」、「盛的滿滿貝柱握壽司」將鮮蝦、鮭魚卵、貝柱通通堆成山；富含獨特香氣的「香味石澤燒霜鮪魚」一次給足3貫好大方；還有「炙烤起司扇貝」、「帆立貝蝦仁茶碗蒸」一起上桌。
還嚴選3款「秋旬限定」獨門美味壽司，「燒霜麻辣鮪魚」以帶有特殊香氣與微辣口味的特調麻辣醬，搭配燒霜處理的鮪魚；鮮美花蛤佐特製鹽味醬的「鹽味花蛤軍艦」；以及將燒炙後的鮭魚肚佐上特調醬汁與黑胡椒粒醃漬的「炙烤黑胡椒醃漬鮭魚肚」。通通都只要2貫40元，划算開吃。
藏壽司廣受歡迎的櫻桃小玩子好禮，10/3起再度加碼全台店鋪滿額贈活動，凡消費滿1,200元，完成追蹤官方Instagram，並至櫃台出示畫面，即可兌換超可愛的「櫻桃小丸子輕巧摺疊收納袋」，共限量15,000個份，療癒又實用。
另外，《NOWnews今日新聞》昨獨家報導，壽司郎再掀「鮭魚之亂」！將於9/28推出最新「洄鮭初心」期間限定6款鮭魚美味，大方祭出破盤價鮭魚「3貫40元」；還有在飯上層層疊疊好幾片厚實鮭魚、最頂端再放上鮭魚卵的「鮭山島」壽司，可以一次吃下滿滿一座鮭魚山及鮭魚卵，超浮誇。還有甜鹹絕妙的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」；圈粉無數的「炙烤半生鮭魚」及濃郁「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」，大大滿足鮭魚控。