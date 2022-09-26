iPhone11到iPhone14都沒變？4支手機合體 真實差異全驚
蘋果在9月初推出iPhone 14系列新機，不少人果粉都已經換上新機使用，不過每年到了這個時候，總是有不少人認為「iPhone每年」變動幅度都太小，呈現「擠牙膏」狀態，讓不少人沒有換機慾望，造成一支iPhone動輒使用就是3、5年起跳，年年吐槽沒有最新iPhone沒亮點。然而近日就有網友分享「iPhone11到iPhone14系列的合體照」，貼文意外引發廣大熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這就是蘋果唯一的進步」只見貼出的照片，是iPhone 11到iPhone 14系列機的合照，每一支都是Pro等級的三眼鏡頭，然而仔細看，除了都是每一代的特殊色之外，會發現從iPhone 11到iPhone 14的鏡頭模組逐漸變大。
貼文一出，引來將近3萬人按讚，不少網友紛紛回應「笑死，會不會到iPhone 20上面已經全部都是鏡頭了」、「誰說沒變化！四支手機告訴你：我的相機變大了！」、「這是某大學生從大一到大四的變化，笑死」、「估計iPhone 20整片背後都是鏡頭」、「了無新意，創意不足，已失去賈伯斯年代，當時發表的驚喜」、「我估計之後會有四顆鏡頭信不信」、「我不爭氣的一直停在最下面......」、「慶幸還在最小的iPhone 11，14真的好大顆喔」。
而事實上，擅長3C開箱介紹的YouTuber宇恩日前開箱iPhone 14 Pro時也有提到，「這一代的鏡頭模組整個加大，與過去自己拿的iPhone 12 Pro相比的話，簡直就像是玩具一樣，由於鏡頭模組加大的緣故，因此若習慣單手拿著手機的人，會覺得iPhone 14 Pro相較前幾代手機較為重，建議要裝保護殼」。（編輯：張嘉哲）
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