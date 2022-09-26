馬尾妹太兇「扣釦子要照鏡」！火辣視角片爆紅 本尊神出
哪時候扣釦子又要照鏡子了？近日在臉書社團瘋傳一段影片，一名馬尾妹穿著超辣瑜珈服，好身材以及訓練曲線一覽無遺，然而影片中她正在講解一個「扣釦子必須要照鏡子」的故事，表示因為胸部較大，因此低頭時看不到鈕扣位置，導致她每次都要看鏡子才能扣釦子，引起不少網友熱議。
有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「釦子有什麼故事，各位聽她講看看，我也認真在聽」，影片中，男子攝影師詢問馬尾妹扣釦子的故事，馬尾妹表示「有一次閨蜜忍不住問我說，扣釦子為何要照鏡子？」馬尾妹面露疑問表示「不照鏡子怎麼扣得上呢？」閨蜜則稱自己沒有這樣的困擾。
馬尾妹這時驚呼「真的假的，我以為所有女生，扣釦子都一定要照著鏡子才扣得了」拍影片的男子則不相信，請馬尾妹示範扣釦子，結果馬尾妹三度低頭做出要扣釦子的動作，結果因為胸部較豐滿，根本看不到釦子的位子，因此每當馬尾妹需要扣釦子時都需要看著鏡子尋找位置。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「女生的扣釦子哲學.....有點深奧」、「很厲害的扣釦子哲學論！」、「謝謝示範，聽了兩三次才聽懂」；而也有內行網友馬上發現該名馬尾妹真實身分，是網美「艾瑪」，IG擁有13萬粉絲追蹤，平常熱愛運動的她，不僅身材曲線超好，也不吝嗇分享自己的魔鬼身材，尤其是那不科學的水蛇腰加上明顯腹肌，往往成為粉絲關注的焦點，這次因爲講「扣釦子的故事」意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）