肯德基雙層青花椒咔啦雞腿堡開箱！網訂+1元蛋撻多1件
▲肯德基全面升級「雙層＋雙麻」的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，搭配優惠券「40382」個人餐最划算只要125元；更加碼使用預訂快取，可享超人氣咔啦脆雞、四塊上校雞塊、原味蛋撻「＋1元多1件」優惠。拍照上傳官方臉書留言還有機會獲得只抽不賣的「限量青花椒香麻風爆空氣包」。（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基回歸香麻風暴！全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」竟然全面升級香爆款「
雙層＋雙麻」，豪邁夾入2倍酥脆多汁的咔啦雞腿排，而且是獨特調製的雙倍香麻帶勁辛口味，搭配優惠券「40382」青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1，只要125元（現省60元）；9/27～10/31更加碼「＋1元多1件」划算優惠，使用預訂快取購買指定餐點，包括超人氣咔啦脆雞、四塊上校雞塊、原味蛋撻，通通只要1元。即日起至10/2，只要拍下任一肯德基青花椒系列產品實拍照，並於留言官方臉書留言就有機會獲得只抽不賣的「限量青花椒香麻風爆空氣包」。
肯德基看準國人愛吃麻辣鍋熱潮打造的獨門「青花椒香麻脆雞」，一推出便造成轟動熱賣。如今迎接秋天邁入香麻帶勁的「青花椒季」，肯德基自9/22～10/24加碼限時推出口感、風味都加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，酥脆多汁的咔啦雞腿排，裹上青花椒與多種辛香料教出的獨家青花椒麻醬，「雙層＋雙麻」的雙倍道地四川青花椒麻醬香，邊吃邊冒汗、越吃越上癮。
為了滿足連續兩年熱烈支持青花椒系列產品的死忠粉絲們，肯德基粉專還打造獨特「限量青花椒香麻風爆空氣包」，一打開就聞到滿滿青花椒香麻味，即日起到10/2(日) 00:00截止，只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照，並在官方粉專發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會獲得只抽不賣的「限量青花椒香麻風爆空氣包」。
9/27～10/31更加碼「＋1元多1件」划算優惠，期間使用預定快取服務訂購任一桶餐＋1元就送一塊超人氣「咔啦脆雞」、或「四塊上校雞塊」（二擇一）；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐即可享＋1 元多一顆「原味蛋撻」，超划算優惠趕快手刀吃起來。
▲「青花椒咔啦雞腿堡雙人餐」320元，青花椒香麻咔啦雞腿堡 x 1＋青花椒香麻脆雞 x 2＋香酥脆薯(中) x 1＋4塊上校雞塊 x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋百事可樂(中) x 2。（圖／記者蕭涵云攝） ▲肯德基全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，全面升級香爆款「雙層＋雙麻」。（圖／記者蕭涵云攝） ▲《NOWnews今日新聞》記者現場開箱「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排相當厚實。（圖／記者蕭涵云攝） ▲肯德基「限量青花椒香麻風爆空氣包」只抽不賣。（圖／記者蕭涵云攝） ▲「雙層青花椒咔啦雞腿堡」精選套餐235元，雙層青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋中可 x 1＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 1。（圖／記者蕭涵云攝）