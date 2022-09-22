獨／肯德基青花椒香麻口味回歸 雙層＋雙麻搭優惠券爽吃
肯德基主打麻辣鍋風味的「青花椒香麻脆雞」去年一上市就賣爆，今年初趁勢追擊加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，同樣大受歡迎。《NOWnews今日新聞》搶先曝光，今（22）日再度悄悄回歸的「青花椒香麻脆雞」，竟然全面升級香爆款「雙層＋雙麻」，不只夾入2倍酥脆多汁的咔啦雞腿排，更調製雙倍香麻味道辛衝擊，期間限定3款「雙層青花椒咔啦雞腿堡」美味餐點組合；搭配優惠券購入個人套餐搭配原味蛋撻，最低只要125元起，嗜辣的重口味饕客手刀開吃啦。
肯德基看準台灣人喜歡吃麻辣鍋的熱潮，將肯德基酥脆多汁的咔啦雞腿排，裹上獨門青花椒麻醬，在炸雞裡吃得到麻辣鍋才有的香、麻、鮮、辣，道地四川辛香風味。去年8月「青花椒香麻脆雞」一推出便超受歡迎，不只賣到大排長龍，還延長販售兩週滿足大家味蕾。今年3月回歸時，再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，同樣引發搶購熱潮，成為網友熱論的焦點。
如今，肯德基粉專透露「香麻風暴」來襲，青花椒雞腿堡將回歸大升級成「雙層」香爆款，為了滿足連續兩年熱烈支持的死忠粉絲們，肯德基這次在漢堡內直接夾入2倍酥脆多汁的咔啦雞腿排，更調製雙倍道地四川青花椒麻醬香，打造雙倍香氣、雙倍椒麻、以及雙倍酥脆的超嗨辛衝擊，重磅寵粉啦。
全新推出期間限定3款「雙層青花椒咔啦雞腿堡」美味餐點組合；還有能一次吃到炸雞與漢堡的「青花椒雙麻特餐」，青花椒香麻咔啦雞腿堡 x 1＋青花椒香麻脆雞 x 1＋中可 x 1，只要169元。
搭配優惠券「40382」購入個人套餐，原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1＋青花椒咔啦雞腿堡 x 1，只要125元（現省60元）；優惠券「40399」購買多人套餐，香酥脆薯(中) x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(中) x 3＋青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋青花椒香麻脆雞 x 4，則只要499元（現省229元）；還有最高一次可省下456元的超澎湃炸雞組合，今天正式上市，手刀吃起來。
另外，火烤美味的漢堡王9月霸王省，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶(中)、中可、薯條(Ｍ)、辣薯球及超值早餐裡的美式研磨(中)咖啡，共有7組「買一送一」優惠。最低下殺54折的個人超省餐，只要100元就能吃到經典脆雞堡或脆洋蔥牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可；或是花生培根牛肉堡＋雞塊(4入)＋中可、起司醬洋蔥圈牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可，兩組都只要109元就可以吃超飽。