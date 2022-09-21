5大速食優惠倒數！麥當勞雞塊買10送10　漢堡王7組買1送1

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麥當勞「深夜食堂」優惠第二彈至9/27，每天晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，雙人套餐2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大包薯條＋2杯38元冷／熱飲，可享8折優惠，只要288元。而且於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，再享10塊麥克鷄塊或中杯經典那堤（二擇一）產品買一送一，相當於大家最愛的「麥克雞塊買10送10」！
不過要提醒大家，訂單需消費滿33元起方可使用此優惠；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。宵夜不求人，在家滑滑手機就開吃。
拿坡里：「6塊炸雞239元、大披薩不限口味也239元」至9/21
拿坡里超狂週年慶進入倒數，明天9/21(三)前，無論外帶或內用，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價312元），大披薩則是不限口味，全部18種通通也只要239元（原價349元）；而且6塊炸雞再加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」。
而且加購香濃雙份起司(大)只要49元，香酥雞塊(8入)加購價69元；現炸脆薯和1250ml的瓶裝汽水，都只要29元就能加點。最划算的是，現在加價購香草烤雞翅(4入)只要49元（原價89元）。
達美樂：「限店12吋超值四喜大披薩199元、9吋小披薩129元」至9/22
位於高雄前鎮區的達美樂披薩瑞隆店，悄悄推出外帶限時限量的神秘優惠，「超值四喜」披薩口味在餅皮上放有洋蔥、青花菜、紅椒、玉米、鳳梨、蘑菇、火腿、香腸片、香腸丁滿滿好料，即日起至9/22，祭出「9吋超值四喜小披薩129元」、「12吋超值四喜大披薩199元」超殺優惠。
漢堡王：「7組買1送1、個人餐109起」至9/30
漢堡王9月霸王省，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶(中)、中可、薯條(Ｍ)、辣薯球及超值早餐裡的美式研磨(中)咖啡，共有7組「買一送一」優惠。最低下殺54折的個人超省餐，只要100元就能吃到經典脆雞堡或脆洋蔥牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可；或是花生培根牛肉堡＋雞塊(4入)＋中可、起司醬洋蔥圈牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可，兩組都只要109元就可以吃超飽。
摩斯漢堡：「歐趴經典蛋堡早餐買3送1、紅茶買
摩斯漢堡在MOS Order App「安心取溫馨送」頁面上，為莘莘學子們推出多款「歐趴」優惠餐點，歐趴經典「蛋堡早餐買3送1」
摩斯漢堡「特A級七星米漢堡」，期間限定「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」限量上市，即日起至10/31，同步開跑「2022米漢堡達人抽獎活動」，凡消費者購買任一米漢堡，可憑發票登錄參加抽獎；或使用註冊會員的摩斯卡消費任一米漢堡、免登錄發票，即自動享有抽獎機會。摩斯漢堡將於11/15抽出3名幸運兒可獲得「一年份米漢堡」、10名幸運兒將可獲得「摩斯金點50點」。另外，消費北海道米系列商品「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，還可再加碼抽價值50,000元的「北海道雙人來回機票」。