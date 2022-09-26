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華盛營造涉弊案？台鐵聲明：無機關公告、無放水

▲台鐵稍早發出聲明強調，該公司並無任何主管機關刊登為不良廠商，另新豐站工程目前還在偵辦中，並無起訴，台鐵招標絕無放水。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台鐵稍早發出聲明強調，該公司並無任何主管機關刊登為不良廠商，另新豐站工程目前還在偵辦中，並無起訴，台鐵招標絕無放水。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-26 16:46:27

華盛營造今（26）日遭週刊媒體爆料，在2008年就涉及台鐵捷運化計畫新豐站站場弊案、2015年又爆出因台中鐵路高架化工程怕被罰違約金，而強拍女官員裸照，前科累累卻能屢標得台鐵工程案。不過台鐵稍早發出聲明強調，該公司並無任何主管機關刊登為不良廠商，另新豐站工程目前還在偵辦中，並無起訴，台鐵招標絕無放水。

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華盛營造涉及台鐵工程弊案今日再被媒體翻出，該媒體指稱，華盛營造前科累累，黑歷史眾多卻能拿下台鐵9大標案，截至2022年共拿下36件政府標案，總預算金額逾百億元，質疑台鐵招標放水。然而，於9月，針對2015年台中鐵路高架化工程裸照案，也就是「531標工程貪瀆案」，纏訟6年多後，6位工程人員全員無罪定獻。

遭拍裸照的時任鐵改局中工處主計主任鄭淑鈴以檢舉人及證人身分，向檢調單位檢舉，指稱因工程逾期罰款，遭到當時處長及相關工程人員反對而被擄，並強拍裸照，不過案情在日前大逆轉！高院在判決書載明，「按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實」、「531標工程經審核結果，無工程逾期之情形，本案實無起訴書所指被告等為使00公司免計罰違約金，而為本案圖利犯行之動機與必要」。

同時，判決書也指出，「檢察官起訴意旨被告林銘益等明知00公司系爭工程NTP1+390已逾期，為圖利00公司免予計罰而為不實延展工期之記載云云，洵屬無稽、工期之計算及逾越該期限是否處以違約金......無法從鄭淑鈴對於應否計罰違約金所示之意見及遭妨害自由等情，據以推論系爭工程之工期、違約金之判斷是否合理、合法，檢察官此部分上訴理由，難認可採」，也就是說，華盛營造根本就無逾期罰款情形，當然也沒有「前科累累」，擄人一事與鄭淑鈴所指稱之工程逾期罰款動機無關。

對於此案，台鐵回應，台中高架案華盛營造所涉相關刑事案件，包括強拍不雅照，經查台中高架案非屬台鐵局經辦工程，該案華盛營造相關人員涉案情節與台鐵局並無相關。而依據工程會9月1日工程稽字第1111300175號函示，復查台中高架案後並無主辦機關依據政府採購法101條第1項12款之相關規定刊登公告，致各機關均未能查知，據以限制華盛營造公司參予投標資格。

台鐵指出，有關檢調單位於109年10月開始進行調查之台鐵局新豐站工程，該工程係於98年辦理招標，當時華盛營造公司尚無不法行為，台鐵於招標過程中皆依法行政並無放水情形。目前該案檢調仍在偵辦中，並未起訴，本案司法偵辦過程，台鐵局會充分尊重並全力配合。

而對於工程會本於專業，提出台鐵局未來應該要選擇適當採購策略，排除類似華盛營造公司不良廠商之情形作為決標對象，台鐵局表示，將於適法前提下依照工程會指示研擬改進。
 

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