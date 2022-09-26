收帳單見用電「暴增700度」！他揪出兇手傻眼：快吐血了
每一期收到電費帳單時，都要記得注意家中用電是否有暴增的情形，近日就有一名網友發現，本期的用電量相較去年同期竟激增了將近700度，讓他苦惱到不行，最後才揪出兇手是去年新買的電腦，因爲24小時都沒關機，兩個月下來至少用了480度電。
該名網友在臉書「爆怨2公社」中貼文，他曬出電費帳單，表示去年同期明明用電量就是1099度，不過本期卻是1763度，電費瞬間飆到6977元，而這之間的差別，只在於將冷氣從定頻換成變頻，「但是每日一台使用時間從8小時拉長到12小時」，其餘電器的使用習慣都沒變，讓他苦惱問：「為什麼電費還是節節高升啊？」
貼文曝光後，不少網友猜測，「我客廳也是定頻才繳1600，妳的冷氣噸數有買足嗎？」、「你家用電熱水器嗎」、「門窗有沒有關好，是不是冷氣從什麼地方漏掉了」、「變頻冷氣頓數不足會比定頻還耗電喔」、「有西曬嗎？或者冷氣噸數不夠的可能性」、「噸數不夠壓縮機一直啟動也是很傷電費」、「看是不是一級節能的」。
最後，原PO透露，他查到罪魁禍首是我去年多新買的一台電腦，「原本的電腦變成有常在關，新增的則沒在關，新增的那台電腦平均耗電300~400瓦，且24小時沒關，每天至少用8度電，兩個月下來至少用480度」，忍不住崩潰喊：「快吐血了⋯」（編輯：賴禹妡）