12星座「1週運勢」曝！這位金錢愛情豐收　他事業運飆漲

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本週（09/26~10/02 包含上升星座），請調整心情以迎接事業發展上的各種挑戰，現在的你有足夠強大的信念去解決生活中的各種難題。在棘手的問題面前表現樂觀、積極與自信態度，是一個成功人士基本的素養。你當前需要解決的問題包括，人際關係弱化的問題，你個性有偏向寂寞、孤單的傾向，另外債務問題擴大也是必須要正視的考驗。在收入沒有增加的前提下，希望你有效的管控自己的負債與資產。愛情發展，仍然需要雙方共同努力維繫。
金牛座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），進入秋天之後，多關心自己的健康問題，如果感覺到每天都懶散、沒精神、或是生活中找不到值得開心快樂的事情，建議你不妨去曬曬太陽。最好選擇上午與正午的陽光，讓自然的陽光能量撫慰你的身心，或許在數次的日光浴之後，你會發現，原來快樂與自信是一種本身就具備的能量，不需要藉由外在的誇獎、不必藉由別人的讚美與稱讚就可以獲得。偶爾可以吃點甜點、蛋糕慰勞自己，但甜食攝取不要過量就行了。
雙子座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），最近你的財運和金錢運、愛情運勢非常好，在心情愉快的前提下，你感覺到生活的舒適與自在。其實每一個人，長大之後所要面臨的考驗，從生活到事業，從感情到婚姻，從健康到子女，這些壓力無所不在，只是看你用什麼樣的心態去面對和解決，最近你變得有智慧，並且可以用自信豁達的態度，解決生活中的各種難題。當你心存正念、善念，也自然形成一種吸引力法則，好能量、好財運、好桃花也就慢慢出現在你的生活中，不會缺席。
巨蟹座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），當你感覺到自己的生涯規劃，可能在最近出現一些變動的時候，沒錯，這種人生即將邁入新里程碑的想法，是所有巨蟹座朋友普遍感受到的認知。當然這種感覺是受到行運能量的影響。你覺得最近可能會搬家、會換工作、會換職場，或是即將展開一場冒險，或是正規畫一次長時間的旅行。上述計畫，其實都有可能在未來一年之內發生，這些生活軌道的轉變，不論吉凶，都是命運的一種安排，你只要順勢而為，接受改變並珍惜當下。幸運的是，你的感情和桃花沒有缺席，會如期出現。
獅子座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），最近是一種事業、家庭兩頭忙的狀況，由於最近工作量增加，你要承擔的工作時數也隨之增加，這樣相對的就限縮了你與家人相處的時間。建議你無論工作再忙，仍然要把握與家人相處的溫馨時刻。因為一個和諧的家庭關係，是你工作事業可以邁向成功、持續成長的重要基石，也是推動你的幸福力量。未婚的朋友，最近則非常羨慕身邊已婚的朋友，迫不及待地希望自己的真命天子趕快出現。
處女座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），適合到銀行走走，關心一下你的存款、理財與基金收益，即使是非常穩健保本的投資，也值得你多關心一下理財的進度與規劃，因為最近你可以會有新的用錢計畫。最近想要賺錢的心理願望是非常強烈的，尤其最近非常關注股市和財經動態，你對於具有發展潛力的投資標的還是非常感興趣的。如果你有錢了，最大的心願就是換一間房子，或是買一輛車子。另外，最近你有一波賺錢的好運氣，如果有投資股票的朋友，應該最近可以感覺到明顯的偏財運。
天秤座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），首先祝福所有朋友生日快樂，在生日月份，請不要忘記生日月許願，因為願望實現的可能性是非常高的，當心情好的時候，你自身的信念將形成一個強大的磁場，有如吸引力法則，會把各種幸運的事情吸引到你身邊。你最近也適合安排各種跟改善造型、美容、美體與瘦身的事情。或是買一件季節性的服裝，以慶祝生日月的來臨。當你變得美麗自信之後，你在談戀愛的時候也可以變得迷人可愛，最近的桃花運大奔放，請你好好把握。
天蠍座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），在守護星逆行的時候，你要多注意外在環境的考驗，有時候生活中的不順利，就是為了激發出你內心更強大的潛能。最近要留意身邊無名小人的干擾，它們透過言語或是利用造謠的方式來攻擊你，或是在你背後做出很多小動作，讓你防不慎防，總之，這些小人或許就是你生命中的逆行菩薩，對待他們，你反而要不動聲色、不動怒、不發威，不要跟它們一般見識，並藉由他們的出現，提升自己高潔的格調與修為。
射手座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），事業發展蒸蒸日上，尤其有升官、加薪的可能性，在事業運向上攀升的時候，應該卯足全力，全力以赴，因為現在就是展現你實力、才華與能力的最佳時刻。在事業翻身的時候，也是你桃花運最佳的時刻，在職場中可能會遇到心儀對象，彼此可以更深入交往，或許可以在未來成就姻緣。想要買房、租屋、換屋的朋友，最近可以積極看房，你會找到適合的房產。如果之前已經買房了，現在可能正在思考裝潢或是佈置新居的各種準備。
摩羯座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），最近你的外出運不錯，可能會因為公司出差的關係，有差旅外宿的可能性，總之，都是非常愉快輕鬆的旅程，可以在旅行中獲得沉澱與自己內心對話的機會。你是一個特別需要內心平靜的一個人，因為你雖然外表堅強，但內心卻非常玻璃心，有時候別人的一句話，或是一個語氣、一個眼神，就會直擊你的內心，所以獲得內心的平靜與安寧，讓你可以成為勇往向前的超人，實現自己的夢想，並且回饋家人。最近的愛情運將出現在遠方。
水瓶座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），感覺到內心的情緒有各種糾結的問題，造成你心有千千結的主要原因，還是因為自己過於敏感，對於身邊人事物以及周遭大環境的變化，你總是容易受到這些事情的影響，雖然你表現看起來豁達、無所謂，但其實內心對於當前的各種人事物狀態，你的意見與不滿，已經多到快要滿出來。你現在懶得回應的主要原因是，已經麻木了，已經疲乏了。讓你內心出現這種對生活缺少熱情與興趣的時候，建議你，花錢去購物吧，至少買一些自己喜歡的美食，慰勞自己的小心靈。
雙魚座
本週（09/26~10/02 包含上升星座），你的愛情運、人緣運非常好，最近可以認識很多新朋友，而且這些新朋友當中，有你欣賞與喜歡的類型。你是一個容易發生一見鍾情的人，特別是單身的朋友，你無法拒絕別人的一個善意的問候和關心的眼神。希望你可以把握這難得的桃花運時刻，為你的秋冬桃花運展開序幕。不過在守護星海王星逆行的時候，你還是要多注意自己的財務以及重要文件資料，小心遇到被竊、被盜的倒楣事。（編輯：賴禹妡）
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