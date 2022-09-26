萬幸！台南老翁採竹筍迷路失蹤3天 虛弱倒草叢成功獲救
本月24日，台南市東山區一名75歲蘇姓老翁，隻身前往三榮里下寮子、福安宮附近的竹筍園採竹筍後失聯，家人憂心報案，警消展開搜尋，但當晚因視線不良搜尋未果，昨(25日)一早又出動協尋，並請空拍機支援，但搜尋4架次仍無發現，因此今（26）日一早繼續搜尋，家屬也雇請挖土機開闢通道，進入高聳草叢內搜尋，所幸在近午時刻，發現蘇翁身體虛弱倒臥草叢中，幸經送醫後暫無生命危險。
全案起於東山消防分隊在24日晚間8點多，接獲蘇翁家屬報案，稱其隻身前往竹筍園採割竹筍失蹤，騎乘的機車仍停放在竹筍園旁產業道路上，因此展開搜救行動，但當晚10點多因視線不良，在跟家屬協調後，安排25日再繼續搜尋；昨日一早，東山分隊5名隊員和家屬繼續協尋，並請第一消防大隊支援空拍機，但搜尋4架次仍無發現，加上天色漸漸昏暗，遂今日一早再繼續執行搜尋任務。
據了解，台南市消防局第一大隊3天動用超過20名人力搜尋，但現場因位處偏僻，加上竹林雜草叢生無通路難以搜尋，家屬因此雇請挖土機開闢通道，好以進入草叢中搜救，直到25日上午近11時，搜救人員發現一處草叢有人員走動壓倒的折痕，經挖土機順著痕跡深入草叢後，接近中午時發現蘇翁倒臥在內，所幸經檢傷僅身體虛弱但無外傷，且意識清楚尚可應答，先補充水分跟糖粉後再緊急送至柳營奇美醫院治療，無生命危險。（編輯：林莞茜）