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廖老大退網5天閃電復出！拍桌怒譙勞工局　館長1句話狠酸

▲廖老大重返直播，館長陳之漢發文開酸。（圖／館長、加油-賽車教父廖老大YouTube）
▲廖老大重返直播，館長陳之漢發文開酸。（圖／館長、加油-賽車教父廖老大YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-09-27 10:03:43

「賽車教父」廖老大日前宣布永遠退出網路，未來將不再進行直播，更特別拍了一段感謝粉絲們數月來的支持。但沒想到昨（26）日又無預警復出直播，把與勞工局爭執的過程曝光，還在鏡頭前大罵勞工局輔導員「耍官威」。今早廖老大又繼續直播打高爾夫球，閃電復出引發熱議，館長陳之漢也發文狠酸「復出了！」並要廖老大加油。

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▲館長分享每天的生活，被14隻貓攻佔，結果全身都是毛。（圖／館長惡名昭彰）
▲館長喊話廖老大「加油～台灣車神～期待你精彩直播」。（圖／館長惡名昭彰）
廖老大昨日復出直播，分享自己與勞工局輔導員的對話，由於將懷孕的員工調職降薪，被投訴後勞工局上門關切，但廖老大不滿反嗆員工懷孕了，雇主不能問點事嗎？拍桌怒譙「你們動輒就罰我20萬，我有錯嗎？我下個員工懷孕該怎麼辦？你官威這麼大啊！」

▲廖老大重開直播，與勞工局輔導員起爭執。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
▲廖老大重開直播，與勞工局輔導員起爭執。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
廖老大還要勞工局主管來找自己，最後更驚動警察上門關心，也讓廖老大直呼「笑死」。重返直播以「大戰勞工局」打響第一炮，吸引了1萬6千多位網友按讚，直播底下也湧入大批粉絲留言支持，隨後廖老大又繼續直播義賣，今早也直播打高爾夫球，似乎是要重新回歸直播圈。

▲廖老大今早直播打高爾夫球。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
▲廖老大今早直播打高爾夫球。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
館長對此也發文表示，「閉關修行幾天之後，復出了!!!!!!!!!!!!!!!!!!加油，台灣車神，期待你精彩直播」。短短幾句話看似正面卻頗有弦外之音，網紅郭鬼鬼也在底下留言「期待阿館跟廖老大Talk」，其他網友紛紛留言回覆說「我懷疑你在臭，但我沒有證據」、「是檸檬，我聞到檸檬的味道」、「保安，可以讓人播了又播，播了又播嗎」。（編輯：倪浩軒）


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