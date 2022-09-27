又是公仔遭殃！妻吵架將收藏「全丟垃圾車」 他返家傻了
夫妻二人雖要相伴下半輩子，可前半生的經歷多有不同，導致價值觀、待人處事等方面都需要花時間磨合，可有一位妻子卻在吵架後將老公的正版公仔全都丟進垃圾車，消息傳出令不少收藏同好感到心痛，紛紛怒斥「不會原諒她，這是尊重問題！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示先前才發生有妻子將老公的公仔隨手送給親戚，老公憤而離家鬧上新聞的「哥吉拉事件」，近期卻又有位收藏同好「慘遭血手」。原PO鄰居表示與老婆吵架後，返家竟發現自己的正版公仔收藏全部都被丟進垃圾車，「換作各位客倌心愛的東西被丟掉會怎麼做？」
多數網友都認為女方的行為極不可取，「我之前就說過了⋯三觀不合不要在一起，找一個興趣喜好想法一樣的人在一起才不會反覆悲劇」、「我會離婚」、「除非男的外遇或家暴！不然真的無法接受欸，我會選擇離婚訴請賠償」、「先把老婆的最愛也拿去丟掉、然後再離婚！兩不相欠！」。
但也有人認為原PO沒把吵架事由講清楚，也許男方的興趣確實影響了家庭氛圍「很難說…如果全丟在地板 和老婆吵了很多次不收納 那被丟 我就覺得沒什麼了」、「家裡已經不大了，又這些收藏很占空間還放地上，打掃時真的很不方便」、「先講一下吵什麼，外遇？不拿錢養家都拿去買公仔？沒時間顧小孩整理家務都在整理模型？」。 （編輯：李惠婷）