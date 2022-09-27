好市多上架「北歐風」玩具組！家長嚇到腿軟：電視終結者
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友貼出好市多的新產品，名稱為「擲斧遊戲組」，裡頭附有大標靶及8把斧頭，新奇玩具讓不少網友笑翻喊：「想靠這個提高電視的銷售量嗎？」
該名網友昨（26）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，只見他貼出好市多新推出的產品連結，商品名稱為「擲斧遊戲組」，價格為1829元，而內容物包含雙色斧頭各4把，及一個鋼架24吋大標靶，並表示：「Costco新玩具，擲斧遊戲組，有夠好笑的！」
貼文一出，立即引起網友熱議，「我要叫我老公站在靶前面，或是把他照片貼在上面」、「這可以把老公大頭照貼紅心」、「對不起錢錢，我想要這個酷酷的東西」、「這個很適合我來舒壓」、「媽媽壓力大可以買這個」、「如果在我們家我覺得那個斧頭會插在我背上」、「我怎麼覺得有點想要XD」、「可惡！好想買」、「如果有調查購買者，我相信女性居多，媽媽為主要顧客」、「千萬不能讓我老婆看到，我怕她拿東西丟我會越來越準」。
另外，還有網友已預知到買了這組玩具的後果，「用來增加電視銷售量的玩具」、「家裡想換電視的可以買喔」、「想靠這個提高電視的銷售量嗎」、「電視報廢用的玩具組」、「商品名稱：電視破壞者」、「原來是電視回收裝置」。（編輯：賴禹妡）