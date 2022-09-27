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王品牛排套餐限4天免費升級和牛　夏慕尼請4星座吃龍蝦

▲適逢教師節，王品集團款待「心中最重要的人」，即日起至9/30限時4天，王品牛排憑優惠畫面消費套餐可享免費升級「澳洲和牛佐海大蝦」主餐；夏慕尼10/3～10/31請10月戀愛運最強的「4星座」，水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座免費吃龍蝦。漢來美食全新「溜溜 酸菜魚專賣店」9/30於高雄遠東SOGO百貨正式開幕，祭出午、晚餐全商品半價的好康優惠。（圖／王品集團提供）
▲適逢教師節，王品集團款待「心中最重要的人」，即日起至9/30限時4天，王品牛排憑優惠畫面消費套餐可享免費升級「澳洲和牛佐海大蝦」主餐；夏慕尼10/3～10/31請10月戀愛運最強的「4星座」，水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座免費吃龍蝦。漢來美食全新「溜溜 酸菜魚專賣店」9/30於高雄遠東SOGO百貨正式開幕，祭出午、晚餐全商品半價的好康優惠。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-27 12:47:49

適逢教師節，王品集團款待「心中最重要的人」，不是老師也能享有美食優惠。即日起至9/30限時4天，王品牛排憑優惠畫面消費套餐可享免費升級「澳洲和牛佐海大蝦」主餐。夏慕尼延續9月戀愛小確幸活動，10/3～10/31請10月戀愛運最強的「4星座」，水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座免費吃龍蝦。漢來美食全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」進駐高雄遠東SOGO百貨，9/23試營運、9/30正式開幕，開幕首日祭出午、晚餐全商品半價優惠；9/30～10/2開幕首三日，凡點招牌酸菜鍋系列，加購特選美國牛五花、國產薄片豬五花、滑溜特選魚片，可享半價優惠。

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王品牛排呼應教師節，款待「心中最重要的人」，即日起至9/30限時4天，憑FB／LINE／瘋美食（任一）優惠畫面，到店消費1,790元套餐，即可免費升級肉質軟嫩、入口香濃的「澳洲和牛佐海大蝦」主餐一客（價值1,990元）。

而夏慕尼則全新上市「經典牛排套餐」，可以一次品嚐「鐵板香煎軟嫩菲力佐松露紅酒醬、美國CAB認證的安格斯紐約客」，兩種牛排主餐搭配兩種鐵板料理手法，超滿足。再搭襯北海道干貝和厚實海大蝦，更是可以一次享受澎湃海陸美味。

延續9月戀愛小確幸活動，夏慕尼同樣邀請星座專家，認證10月愛情運最佳的「4星座」，水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座只要於10/3～10/31，平日消費兩客套餐，一人符合資格即招待「波士頓龍蝦半隻」、兩人符合資格便招待「波士頓龍蝦乙隻」（價値1,200元），上次沒吃到的情侶們，趕快核對一下彼此的星座，爽快開吃啦。

漢來美食開出全新中菜品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，占地70坪、設有66個客席座位，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，為集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店，鎖定18～35歲喜歡酸辣麻重口味的年輕客層、小資族群，平均客單價落在400元。

除了匯聚一鍋連湯帶料的招牌「酸菜魚」，還有涮嘴的「椒麻唐揚雞」、「香辣吮指骨」、創意「川椒雙味催淚蛋」、「脆皮鮮蝦捲」、及甜品「紅糖軟糍」及「陳皮梨湯」等餐點，除提供單點，也有2~4人套餐可選。「溜溜 酸菜魚專賣店」9/23試營運、9/30正式開幕，開幕首日祭出午、晚餐全商品半價優惠（各限50組）；9/30～10/2開幕首三日，凡點招牌酸菜鍋系列，加購特選美國牛五花、國產薄片豬五花、滑溜特選魚片，可享半價優惠。

▲王品牛排限定主餐「澳洲和牛佐海大蝦」。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排限定主餐「澳洲和牛佐海大蝦」。（圖／王品集團提供）
▲夏慕尼「經典牛排套餐」。（圖／王品集團提供）
▲夏慕尼「經典牛排套餐」。（圖／王品集團提供）
▲漢來美食集團首個創意川菜料理品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，招牌酸菜魚集酸、麻、香、辣美味於一鍋。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食集團首個創意川菜料理品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，招牌酸菜魚集酸、麻、香、辣美味於一鍋。（圖／漢來美食提供）
▲以涼拌菜呈現的創意改良版「川椒雙味催淚蛋」。（圖／漢來美食提供）
▲以涼拌菜呈現的創意改良版「川椒雙味催淚蛋」。（圖／漢來美食提供）

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