頂呱呱「比臉大」雞排正式開賣 人氣商品5選3只要119元
頂呱呱8月悄悄於5門市試水溫販售的「呱呱雞排」，強調「雞排比臉大」，搭配「勇弟呱呱餐」加價購只要59元，當時還引來台中鐵粉瘋狂敲碗「為什麼沒有台中」。如今，頂呱呱雞排正式開賣，首波北區及中區共32間頂呱呱街邊店門市都有販售，這次不用再買套餐才能吃，推出單點99元、加購價69元即可享用；今（28）日更無預警祭出「人氣商品5選3只要119元」優惠，包括原味炸雞、呱呱包、地瓜薯條通通都能划算開吃，而且Uber Eats、foodpanda外送平台也有優惠。
頂呱呱祭出號稱2022最重量級的新品「呱呱雞排」，號稱「比臉大」的雞排以獨門醬料醃漬，並採用特級秘方外裹粉，於8月悄悄試水溫後，正式於9/23開賣。當時試賣期間指定搭配「勇弟呱呱餐」才能以59元加價購的「呱呱雞排」，如今祭出單點價99元；凡購買任一超值餐或全家餐，加購價則是69元，（每日限量售完為止，且每套餐限加購1組。限門市現場購買，不適用APP及電話預約點餐）。
目前「呱呱雞排」首波北區及中區共32間頂呱呱街邊店門市都有販售，但101 / 動物園 / 誠品站前 / 劍潭店 / 林口A8 / 桃園青埔 / 新竹大魯閣 / 中壢 / 桃園站前 / 環球板橋 / 幸福 / 花蓮 / JMALL / 德先 / 麗寶 / 秀泰文心 / 台南新光 / 環球左營 / 草衙道 不參與此活動。
不只正式開賣呱呱雞排，頂呱呱也推出月底省荷包優惠，「人氣商品5選3只要119元」！9/28(三)～10/2(日)，全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda），指定人氣商品包括：原味炸雞1塊（部位隨機供應，恕無法指定）、呱呱包1入、原味小腿2支、薯球1份、地瓜薯條1份，任選3樣門市現場優惠價只要119元，划算開吃。
另外，麥當勞也回歸美日「異國風味系列」，包括美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」，日式「柚香塔塔脆鷄堡」將接力開吃。並祭出多重最新優惠，歡慶「世界咖啡日」，9/30於麥當勞APP或LINE禮物購買冰／熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項「買1送1」；於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，還有機會抽中「麥當勞千元禮券」；麥當勞歡樂送消費滿350元獨家贈送冰淇淋、大麥克、滿福堡、或薯條造型「11x11小物盒」。