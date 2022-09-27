國安特勤刺探小英機密　更一審判2共諜有罪

前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方被控，退役後遭中共情報人員吸收，透過任職總統府特勤中心的外甥王文彥蒐集總統蔡英文的不公開行程、警衛室人員個資、值班表等機密情資。高等法院更一審今（27）日判孫男2年8月，王男判1年4月。可上訴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 判決指出，孫男退伍後，在中國某律師事務所工作，結識方姓情報人員，為獲取在中國工作順遂、每月可獲得千元至一萬元不等人民幣私利，甘願被方男吸收。孫男回國後，想起外甥王男有機會接觸總統府機密，自2008年起，多次招待王男到新加坡等地旅遊，欲說服他刺探總統府機密。2018年間，孫男要求王男蒐集蔡總統私下接見美國及日本議員等不公開行程的名單、時間、地點資料，王男發現無法取得而作罷。不過，王蒐集到永和警衛室、大安警衛組等輪值主管真實姓名、公務電話及特勤中心與總統府侍衛室值班表，並將資料經由孫男交給方男。桃院考量2人認罪，依《國安法》等罪，判處孫男3年4月，王男1年10月、緩刑5年，但2人上訴後，孫、王改口不認罪，高院將王男的緩刑撤銷，其餘維持一審判決。案經最高法院撤銷，發回高院更審，更一審酌減刑責，改判孫2年8月、王1年4月。關西機場事件未完？ 網軍頭楊蕙如聲請法規範憲法審查影／論文案告週刊誹謗 高虹安問資策會：承受多大壓力？華航為政策租6飛機又被收回 民航局須賠償2.7億元定讞民進黨與周玉蔻已難切割？柯文哲：綠營參選人一定很痛苦