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許藍方賠50萬匯了！律師讚「唯一優點」：但元配更值膜拜

▲許藍方和康姓醫師的不倫案落幕，許藍方已將50萬賠償金付清給康醫師的元配劉女。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方和康姓醫師的不倫案落幕，許藍方已將50萬賠償金付清給康醫師的元配劉女。（圖／許藍方臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-27 17:55:07

「最美性學博士」許藍方被控與已婚的康姓男醫師有不倫關係，一審遭法院判決須賠償50萬元給康男太太劉女，許藍方隨後宣布放棄上訴。劉女今（27）日PO出捐款給公益團體的明細，間接透露許藍方已經付清賠款。對此，數度發文猛批許藍方的律師李怡貞，認可許藍方賠錢很快是目前「唯一值得讚賞」的優點，但也強調全數捐出的元配劉女「更是值得膜拜」。

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▲許藍方因為戶頭沒錢，竟無法繼續聘請律師。（圖／翻攝許藍方FB）
▲許藍方在訴訟期間一度說自己戶頭沒錢，無法繼續聘請律師，但仍付清50萬賠償金。（圖／翻攝許藍方FB）
劉女今日分享自己捐給勵馨基金會25萬、捐給家扶基金會25萬的捐款紀錄，並感慨「紛擾至此總算塵埃落定，人生終將繼續前行」，讓這起備受外界關注的不倫案劃下句點。

許藍方在訴訟期間曾解除委任律師，強調自己「沒錢了」戶頭只剩7000塊，但判決結果出來後仍付清賠償金50萬，律師李怡貞在臉書發文給予肯定，「截止目前，我覺得博士唯一值得讚賞的就是賠償金付的很快！」不過李怡貞也進一步補充，「當然，元配不扣訴訟成本直接全數捐出更是值得膜拜！」

▲律師李怡貞覺得確診後還要公開向外界道歉很奇怪，連連拋出疑惑獲得許多共鳴。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲律師李怡貞數度砲轟許藍方，今日難得肯定她賠償金付很快。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
李怡貞也在底下繼續推文打趣說，「我也有這種水氣的當事人，打贏了80萬直接不要，只要求對方當庭道歉。妳們這些有錢人田橋仔！枉費我們律師努力」。而對於有網友疑問許藍方之前才說自己沒錢，李怡貞也回覆「我之前不就說莫非她賺很快」。（編輯：倪浩軒）


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