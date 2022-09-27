許藍方賠50萬匯了！律師讚「唯一優點」：但元配更值膜拜
「最美性學博士」許藍方被控與已婚的康姓男醫師有不倫關係，一審遭法院判決須賠償50萬元給康男太太劉女，許藍方隨後宣布放棄上訴。劉女今（27）日PO出捐款給公益團體的明細，間接透露許藍方已經付清賠款。對此，數度發文猛批許藍方的律師李怡貞，認可許藍方賠錢很快是目前「唯一值得讚賞」的優點，但也強調全數捐出的元配劉女「更是值得膜拜」。
劉女今日分享自己捐給勵馨基金會25萬、捐給家扶基金會25萬的捐款紀錄，並感慨「紛擾至此總算塵埃落定，人生終將繼續前行」，讓這起備受外界關注的不倫案劃下句點。
許藍方在訴訟期間曾解除委任律師，強調自己「沒錢了」戶頭只剩7000塊，但判決結果出來後仍付清賠償金50萬，律師李怡貞在臉書發文給予肯定，「截止目前，我覺得博士唯一值得讚賞的就是賠償金付的很快！」不過李怡貞也進一步補充，「當然，元配不扣訴訟成本直接全數捐出更是值得膜拜！」
李怡貞也在底下繼續推文打趣說，「我也有這種水氣的當事人，打贏了80萬直接不要，只要求對方當庭道歉。妳們這些有錢人田橋仔！枉費我們律師努力」。而對於有網友疑問許藍方之前才說自己沒錢，李怡貞也回覆「我之前不就說莫非她賺很快」。（編輯：倪浩軒）