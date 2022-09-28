小四女童遭警開紅單嚇哭！家長見「理由」罵：不能勸導嗎
行走在道路上遵守交通規則，才是保護生命的最佳方法。不過就有小四女孩因未依號誌過馬路，遭警察直接開單，後續卻因此嚇哭，引發家長氣憤喊「不能以勸導的方式嗎？」
一名家長在臉書《爆怨公社》上憤怒表示，女兒才就讀小四，卻在板橋一處路口被警察依「行人不依專用號誌指示穿越道路」開出紅單。原PO不滿直呼「國小四年級被開紅單，真的有這必要嗎？不能先用勸導的方式嗎，一個小女生被嚇到回家一直哭，好像犯了大錯，政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」
罰單照片以及詳細事發經過曝光後，立刻引來各路網友討論，部分家長力挺「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到」、「小學生真的會留下一輩子的陰影，一堆留言在那邊假道德，這就是台灣的警察，議員不敢開，專開小學生」。
但多數網友則反倒認為「如果今天不開這張罰單，難道要等到出事了在哭鬧上社會版面嘛？小孩子不遵守交通規則跟大人都有密切關係，因為不會教」、「你應該感謝警察用罰單幫你家小孩擋一次劫，我想你應該是不想警察用通知家屬的方式找你吧」、「錯就是錯，何不機會教育？你有身為家長的自覺嗎？」「警員不開單如果被側拍下來檢舉圖利什麼的，又有誰能幫他」。（編輯：潘毅）