雙十國慶！身分證「中2字」燒肉5折 10月壽星吃鍋也5折
不只教師節有優惠，雙十國慶更是好康多多，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，燒肉同話套餐享9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐最高下殺5折起，超划算獨享價1010元。與這一小鍋10/13同一天生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃，其他10月壽星也能享有加購單點通通都5折優惠；至粉絲專頁完成指定任務，加碼再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。
這一鍋餐飲集團聯合旗下雙品牌，共同推出10月美食優惠，燒肉同話「慶雙食 1010開吃吧」，10/3～10/31平日期間，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，即可享雙人或三人套餐9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐（和牛系列除外）最高下殺5折起，超划算獨享價1,010元。全台7家分店都適用（例假日恕不適用，同音恕不享優惠）。
而且燒肉同話新店民權、台中麗寶、台南新光三家經典店型更推出全新套餐，新增酸甜開胃餐前冰沙，肉品增加片切、角切、條切等不同手法增添口感；招牌海鮮粥升級選用雞骨、豬大骨熬製，再加入鮮蝦、蛤蠣、透抽等豐富海味，並撒上酥脆米香；明太子炙燒系列，則搭配洋芋、山藥吃起來更綿密清爽，包括主食、時蔬及甜點都升級，並為三項套餐注入西餐元素，打造全新燒肉菜單陣容。
主打高CP值個人鍋物的這一小鍋，則於10/13～10/31推出「五週年慶」，與這一小鍋10/13同一天生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃（雙飽及優惠套餐除外，以價低者計），其他10月壽星只要開鍋也能享有加購單點通通都5折優惠（最多5樣單點品項5折，且海鮮類除外）。全台13家分店都是用（需出示證件）；消費者至粉絲專頁完成指定任務，還能加碼再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。
另外，bb.q CHICKEN韓式炸雞9/29～10/31也推出「10月壽星」優惠，凡10月壽星到店消費免費贈可樂1罐；10/10壽星，則可享用市值118元的「安妞薯球＋可樂」一份，（需出示身分證／健保卡等證件，每人每次限換一組）。9/29起全新推出雙人「歡慶享雞餐」，可享去骨炸雞、調味半雞，搭配韓式披薩與韓國進口飲料，享有套餐優惠價1010元。