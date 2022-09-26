教師節吃好料！5大美食、速食優惠攻略　麥當勞抽買1送1

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9/28麥當勞派出美味擔當們，分享香噴噴的人生哲理。當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，有機會獲勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券。於官方粉專專屬活動留言，還有機會獲得麥當勞歡樂襪。
摩斯漢堡：當日出示教師證或全教總會員卡，結帳金額打9折
凡9/28教師節當日
金色三麥：9/26～9/28老師內用消費，送350c.c.精釀啤酒乙杯
9/26～9/28老師們內用消費出示相關證件，就送350c.c.精釀啤酒乙杯。金色三麥全門市與UMAMI金色三麥都適用。歡慶「蜂蜜啤酒」得歐洲啤酒之星金牌，即日起至10/15止，外帶1L瓶裝啤酒2入送保冰袋，只要559元（原價656元）；外帶350ml瓶裝啤酒，第二瓶半價。
新光三越台北站前店：當日憑教師證與貴賓卡全館不限金額消費，贈Miopane「元氣爆餡貝果」乙顆
新光三越台北站前店響應9/28教師節，特別攜手貝果名店Miopane獨家推出敬師優惠！9/15(四)起至9/30(五)，持教師證與貴賓卡消費，即贈元氣爆餡貝果乙顆（70元以下口味任選），首推店內銷售冠軍藍莓起士貝果及9月新品炒薯丁起士貝果。
馬辣集團：持有教師證享升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽
馬辣集團9月優惠，含2成人以上同行，除可出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），只要其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可升級享有馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。