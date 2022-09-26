2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

教師節吃好料！5大美食、速食優惠攻略　麥當勞抽買1送1

▲教師節美食優惠來了！當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，抽勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券；摩斯漢堡當日出示教師證，結帳金額打9折；金色三麥老師內用送350c.c.精釀啤酒乙杯；新光三越台北站前店贈Miopane「元氣爆餡貝果」；馬辣集團則可升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲教師節美食優惠來了！當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，抽勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券；摩斯漢堡當日出示教師證，結帳金額打9折；金色三麥老師內用送350c.c.精釀啤酒乙杯；新光三越台北站前店贈Miopane「元氣爆餡貝果」；馬辣集團則可升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-09-26 12:59:08

教師節（9/28）即將到來！為感謝並慰勞辛苦的老師們，速食業者祭出好康美食優惠。當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，有機會獲勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券；摩斯漢堡當日出示教師證享結帳金額9折優惠；金色三麥老師內用送350c.c.精釀啤酒乙杯；新光三越台北站前店攜手貝果名店Miopane獨家推出敬師優惠，當日憑教師證與貴賓卡全館不限金額消費，贈「元氣爆餡貝果」乙顆，70元以下可任選口味；馬辣集團則可升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞：當日APP玩「師生同樂會」專屬任務抽「買1送1」等優惠券

9/28麥當勞派出美味擔當們，分享香噴噴的人生哲理。當日打開麥當勞APP玩「師生同樂會」專屬任務，有機會獲勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊「買1送1」等優惠券。於官方粉專專屬活動留言，還有機會獲得麥當勞歡樂襪。

摩斯漢堡：當日出示教師證或全教總會員卡，結帳金額打9折

凡9/28教師節當日，持教師證或全教總會員卡，到全台摩斯漢堡門市消費，即享結帳金額9折優惠，詳情請洽門市。

金色三麥：9/26～9/28老師內用消費，送350c.c.精釀啤酒乙杯

9/26～9/28老師們內用消費出示相關證件，就送350c.c.精釀啤酒乙杯。金色三麥全門市與UMAMI金色三麥都適用。歡慶「蜂蜜啤酒」得歐洲啤酒之星金牌，即日起至10/15止，外帶1L瓶裝啤酒2入送保冰袋，只要559元（原價656元）；外帶350ml瓶裝啤酒，第二瓶半價。

新光三越台北站前店：當日憑教師證與貴賓卡全館不限金額消費，贈Miopane「元氣爆餡貝果」乙顆

新光三越台北站前店響應9/28教師節，特別攜手貝果名店Miopane獨家推出敬師優惠！9/15(四)起至9/30(五)，持教師證與貴賓卡消費，即贈元氣爆餡貝果乙顆（70元以下口味任選），首推店內銷售冠軍藍莓起士貝果及9月新品炒薯丁起士貝果。

馬辣集團：持有教師證享升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽

馬辣集團9月優惠，含2成人以上同行，除可出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），只要其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可升級享有馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。

▲摩斯漢堡9/28當日出示教師證或全教總會員卡，享結帳金額9折優惠。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡9/28當日出示教師證或全教總會員卡，享結帳金額9折優惠。（圖／摩斯漢堡提供）
▲新光三越台北站前店響應教師節獨家推出敬師優惠，當日憑教師證與貴賓卡全館不限金額消費，贈Miopane「元氣爆餡貝果」乙顆。（圖／摩斯漢堡提供）
▲新光三越台北站前店響應教師節獨家推出敬師優惠，當日憑教師證與貴賓卡全館不限金額消費，贈Miopane​​​​​​​「元氣爆餡貝果」乙顆。（圖／摩斯漢堡提供）
▲馬辣集團9月旗下10大品牌優惠齊發，身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼、或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），還有記者、軍人、教師3職業，可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」等火鍋海鮮好料吃到飽；專屬處女座、天秤座還有壽星優惠。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團9月優惠，持有教師證享升級「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

獨／壽司郎再掀「鮭魚之亂」！3貫40元超佛　鮭山島浮誇

藏壽司9款海味登場！蝦貝堆成山　加贈櫻桃小丸子收納袋

2022百貨週年慶全攻略！新光三越、微風等時間優惠一次看

星巴克全品項買1送1連喝2天！cama café浮雲奶蓋第2杯8折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀