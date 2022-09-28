擴增給付藥物範圍　健保納乳癌標靶藥、罕病藥物

健保署說明，為滿足病人及早接受藥物治療的期待，依臨床試驗結果證明，未發生淋巴結轉移的HER2陽性早期乳癌患者的腫瘤大於2公分，給予標靶藥物治療後可顯著減少復發或轉移風險。經藥物共擬會議同意通過，含trastuzumab成分藥品擴增給付於「HER2過度表現、雌激素受體(ER)為陰性、腫瘤大於2公分、未發生腋下淋巴結轉移」的早期乳癌病人。
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而為顧及遺傳性疾病及罕病病友的醫療權益，本次會議通過遺傳性疾病努南氏症候群的兒童患者，可使用含somatropin成分的生長激素製劑，預估約64名兒童受惠。另對於罕病龐貝氏症的病友，將可有具藥品許可證證實其療效及安全性的含avalglucosidase alfa成分新藥使用，取代現行藥品。
另就青少年治療用藥中，現行健保給付生物製劑治療嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘患者，僅限於成人，經本次會議通過擴增給付於12歲以上病人，對於青少年使用口服類固醇無效後，將有健保給付含mepolizumab成分藥品可使用，此藥擴增給付範圍後預估嘉惠約163名青少年患者。
健保署長李伯璋表示，為落實提升對病患的照護，近年致力於新藥的收載及擴增給付範圍的審核及協議，但因健保藥品預算有限，處理健保資源時必須考量病人、醫界以及藥界等多面向需求的難處。
李伯璋期盼，相關病友團體能以夥伴關係的態度提出對健保資源最佳運用的建議，同時也須請藥廠基於社會責任，儘速與健保署達成各項協議，包含藥價的調整，期使健保資源給付用於最有效益的治療上，未來亦將持續與藥物共擬會議代表一起努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。