公公要求媳「婚前到自己房睡一晚」！未婚夫力挺：是傳統
結婚不僅是兩個人的結合，還關乎雙方的家人，就有民眾上網發文，表示自己與男友訂婚，可男方要求她結婚前要在公婆房間睡一個晚上，可因對方為單親家庭，代表她將與公公在同個房間單獨相處一整晚，這令她難以接受，文章發出後引起討論。
原PO於臉書社團《爆廢公社》 的「婚姻討論區」發文，詢問眾人是否聽過「結婚前一晚要去公公房間單獨過夜」的習俗。她說明男方家為單親家庭，由父親獨自一手帶大，近期男友突然向她求婚，可公公卻突然表示他們家族有個傳統，是媳婦娶進門前一天，必須要在公婆房間睡一晚，這樣以後就不會紅杏出牆。
男友表示自己爸爸為人正直，寬慰原PO不需太過關心，只是走個儀式，但女方心中一直覺得非常奇怪，於是發文「有其他人也聽過類似的傳統嗎？」、「但已經接受訂婚了好像又不能隨便毀約？」。
網友皆未聽過此類說法，吃驚回覆「我看了甚麼？」、「好可怕啊…..都什麼年代了…更何況公共與媳婦共處一室….怎麼看都很奇怪」、「...這種說法還真第一次聽到，男友沒意見非常奇怪」、「於情於理於道德都不合理」。
不少人勸原PO堅持自己的原則，「沒有這回事，而且你們只是訂婚，隨時可以取消，不需要甚麼正當理由，對方不能強迫你履行婚約，更何況你有正當理由。」、「不用客氣，妳說妳家有規定不能在未婚夫以外的房間睡」、「誰說訂婚不能毀約，這不但要毀，還要昭告天下為什麼毀」。 （編輯：李惠婷）