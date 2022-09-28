台股慘賠600萬全賣！阿伯衝銀行急喊「換美金」：不做了
美國央行日前再度宣布升息3碼，台美利差持續擴大，進而影響到股市發展，而今（28）日台股終場下跌360點收在13466.07點，跌幅2.61%。就有民眾到銀行，目睹一位阿伯急喊「通通換美金」，完整對話內容曝光也引發討論。
一名網友昨（27）日在論壇PTT上發文提到，自己昨天去銀行想換點美金護身，等待時，聽到前面有一位年約65歲左右的男子，對著櫃檯急喊「我昨天把股票的錢都賣掉了啦，虧了600多萬餒！600多萬！我不要做股票了啦，通通幫我換美金」。
原PO見狀卻開始擔憂「突然有一種人多的地方不要去的預感，但美國升息力道也沒在客氣的」，開始困惑現在該如何處理。
貼文曝光後，立刻有許多人跳出回應「美金定存額外利率就比存台幣高了」、「現在換美金的意義在避險賺利率，等明年開始大反彈就抄底美股，不是真的要賺匯差」、「美金就是現階段避險貨幣」、「定存單放進去，鐵賺的吧，賺多賺少而已」、「匯率跟股票差太多」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。