深秋時分「4生肖」苦盡甘來！多受貴人提攜　小人將遠離

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深秋時分，生肖牛在事業方面即將迎來合作夥伴的大力支持，為你出主意、分析事情的利弊，幫助你做出正確的決定。親密的伴侶則是在生活上也替你料理繁瑣雜事、替你打點事業所需的大小事，令你可以無後顧之憂向前衝。為人打工者也大有機會讓你領導對你慧眼識英雄，交辦你得以大展拳腳的事項，升官加薪不再遙不可及。
第三名、生肖羊
深秋時分，生肖羊有機會一掃過去低迷的生活狀態，諸事不順、小人扯後腿的情況會逐漸緩解，工作上的瓶頸與困難，會有貴人直接出現為你化解，將危機轉化成迎向成功的契機。感情方面，不適合你的伴侶或是總是令你內耗的曖昧對象，會在立冬之時逐漸淡出你的生活，在這段時間裡，不妨多些思考什麼樣的伴侶適合你，讓你的未來的伴侶成為你人生路上的貴人之一。
第二名、生肖兔
生肖兔在前陣子也許仍深陷家人、朋友、同事留下的爛攤子之中，付出了不少金錢與心力來解決問題，所幸在深秋時分，你有機會離開久住的地方、公司外派到遠方，能夠轉換你原本的氣場及運勢，避免掉一些災禍、職場的是非。更有機會展開一場突如其來的旅行，在旅途中你因此結識志同道合的朋友，讓你放下過往的不順心。抓住這段期間的異地機運，你也許就此找到人生的新目標，或是遇到值得交往的好對象。
第一名、生肖雞
生肖雞過去一段時間或許曾經遭小人、朋友中傷、身上背黑鍋卻盡是啞巴吃黃連的無力感，而值得慶幸的是，進入深秋時分，你的生活、職場、金錢即將迎來機運。過往曾經被算在你頭上的職場過失，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白，各種烏煙瘴氣的倒霉事都會離你而去，不但能迎來爆棚的正能量，甚至久未聯繫的友人出現為你助力，讓你生活瑣碎的大小事、感情關係、職場人際、卡關的工作項目都能得到解決，做起什麼事都得心應手、順風順水，就連金錢的關係也能由黑翻紅。（編輯：李惠婷）
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