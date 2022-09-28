以樂會友！橘高校10/9室外預演　和曉明、北一女互相觀摩

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橘高校也預定在10月7日晚間，與國家交響樂團、拉縴人男聲合唱團與錦屏泰雅兒童合唱團等團體，一同在國家音樂廳舉行「《大地之歌──第十交響曲》_日台友情音樂之夜」音樂會。該場次為售票節目，也是橘高校受邀來台唯一一場室內音樂會。
如今慶籌會今再公布表演團體彩排時程，日程表中赫見10月9日國慶日前一天，橘高校將在下午3點於兩廳院廣場，舉行來台「唯一一場正式室外預演」，並與北一女、曉明女中分別表演、互相觀摩。
針對預演日當天流程，程允文受訪時透露，10月9日當天台日雙方樂隊預演，初步規劃由曉明女中「打頭陣」第一個表演，再來是北一女、壓軸則為橘高校，每團表演時間規劃在10分鐘內，此次交流定調為互相觀摩表演。至於有無進一步互動？慶籌會仍在討論中，並待最終決議協商。
程允文也表示，考量這次大會正式演出時，雙方樂隊無法直接看到對方表演，還有在表演形式上有所不同，因此選在國慶大會前一天，安排互相觀摩表演機會。他也強調，這次交流僅限觀摩對方表演，並考量橘高校隔天就要上台正式演出，曉明女中、北一女也想先看橘高校演出，因此才規劃我方樂團先表演。
此外，同樣備受矚目的國軍示範樂隊暨三軍樂儀隊，10月4日上午8點半至10點，將於憲兵指揮部進行預演，表演內容除示範組曲演奏外，還有花式操槍操演。