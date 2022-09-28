小S透露姊夫有多體貼？大S一撒嬌具俊曄馬上「公主抱」
小S擔任日本國民品牌UNIQLO全新Lifewear品牌大使，分享和愛女許老三合體，第一次一起拍攝服飾廣告的趣事，苦笑「女兒根本是本色演出，不用教她要對媽媽不耐煩」，還會質疑媽媽「為什麼不穿得時髦一點」，透露3個女兒都比較崇拜姨媽大S。更爆料姊夫具俊曄超體貼，大S現在很常在床上追劇，「只要一撒嬌，歐巴就會把她公主抱到各處」。
私下穿搭喜歡輕鬆舒服又簡約的小S，自信擔任UNIQLO全新Lifewear品牌大使，她希望大家都要對自己有自信，「不要管別人怎麼說，自己的狀態自己滿意就好」。話鋒一轉，提到一起合拍新廣告的許老三，「我覺得她就是太有自信」，認為有自信還是要帶點謙虛，「我喜歡她對自己有自信的態度」，但會提醒許老三說話態度有自己的風格，而且禮貌很重要。
小S認為三個女兒都長得不像自己，各有各的風格，直說雖然大家都認為許老三的個性最像她，「但其實許老三是比較像長大、擔任主持人後的我」，她透露自己在許老三現在的年紀時，其實是非常謙虛和害羞，直說自己小時候有一點點微微自閉，只敢一個人在黑暗的角落玩。直到小學三年級某一天突然功課變好，而且「在沒有作弊的情況之下，突然分數變很高」，感受到大家誇獎後才得到力量。
現場首度曝光身為UNIQLO全新Lifewear品牌大使的小S，與愛女許老三合體第一次一起拍攝的服飾廣告，她忍不住透露拍攝時的趣事，苦笑「女兒根本是本色演出，不用教她要對媽媽不耐煩」。自豪時尚度No. 1的小S，平常還會被女兒質疑「為什麼不穿得時髦一點」，坦言三個女兒都比較崇拜姨媽大S，她還忍不住爆料姊夫具俊曄超體貼，透露大S現在很常在床上追劇、吃飯，以前還會自己去上廁所，現在有姊夫在，「只要一撒嬌，歐巴就會把她公主抱到各處」。